КАК МАФИЯ! ⟩ Видео: к посольствам Турции и Азербайджана в Таллинне подкинули свиные головы

Камеры на,людения у Эстонского исламского центра зафиксировали, как человек в маске и с пакетом в руках подошел ко входу в центр, достал из пакета свиную голову и бросил около двери. Как говорят свидетели, случайно оказавшиеся рядом, мужчина произнес на русском, что «это подарок Мухаммеду». Очевидцы обратили внимание на то, что, вероятно, незнакомец - эстонец, так как говорил на русском с акцентом. Известно, что мусульмане не едят свинину.