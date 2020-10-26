Вы не поверите, но в ноябре три знака Зодиака неожиданно разбогатеют!

Астрологи рассказали, кому же повезет получить большие деньги уже в предстоящем ноябре. Вот эти трое звездных счастливчиков.

Близнецы

Близнецам стоит морально подготовиться не к единоразовому поступлению денег, а к постоянному и стабильному денежному потоку. Финансов будет много и даже более, чем достаточно.

Близнецы смогут позволить себе не только предметы первой необходимости и удовлетворение жизненно важный потребностей, но и покупки из сферы роскоши.

Деньги помогут наладить отношения с родными, потому что они обижались на отсутствие финансовой помощи. Это, конечно, не залог взаимопонимания и любви, но гораздо приятнее иметь возможность помогать своим близким, дарить им подарки и так далее

Главным источником доходов станут давние вложения. И напомнят о себе старые проекты. То, о чем Близнецы уже почти и забыли, «всплывет» и принесет хорошие деньги.

Дева

Для Дев богатство – это не подарок Судьбы, а заслуженное вознаграждение за приложенные усилия. Этому трудолюбивому знаку есть за что ждать финансовых поощрений.

Все лето и часть осень Девы «пахали как ломовые лошади», что в ноябре, наконец-то, будет замечено и по достоинству оценено руководством.

Можно смело ожидать и даже требовать премию, повышение оплаты труда или поднятие в должности. Но не стоит забывать о своем здоровье и не гробить его в постоянной работе без выходных.

Девы иногда бывают жадными, жалея потратить «копеечку» на самое нужное. Астрологи призывают бороться с этой своей чертой характера, чтобы не вышло как в известном романе о «Гобсеке».

Водолей

Последний знак Зодиака, кому гороскоп обещает деньги в ноябре – это Водолей. У Водолеев есть такая черта, как желание хвататься за несколько дел сразу. Это обусловлено их неуемной врожденной энергией и темпераментом.

В ноябре стоит успокоиться, сконцентрироваться на самом важном и направить туда все свои силы. В противном случае можно растратить все полученные деньги. А занятие одним делом как раз может приумножить доходы.