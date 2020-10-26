ПАУЛЬ ЗАБЫТ! ⟩ Кто же он, новый любимый мужчина скандальной виолончелистки Сильвии Ильвес?

Он тоже виолончелист - Марсель Йоханнес Китс. Еще летом стало известно о дружбе молодых людей, но, как и в случае с Паулем Нейцовым, эти отношения довели музыкантов до постели. Китс и Ильвес вместе музицировали, репетировали, общались, что, конечно же, сближало их. «Я еще весной поняла, что Китс покорил мое сердце», - говорит Ильвес.