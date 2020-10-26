ПАУЛЬ ЗАБЫТ! ⟩ Кто же он, новый любимый мужчина скандальной виолончелистки Сильвии Ильвес?

Музыкант Сильвия Ильвес (28) уже несколько раз публиковала в Instagram совместные снимки с приятным молодым человеком. Сильвия с радостью подтвердила Elu24, что она влюблена и любима.
Он тоже виолончелист - Марсель Йоханнес Китс. Еще летом стало известно о дружбе молодых людей, но, как и в случае с Паулем Нейцовым, эти отношения довели музыкантов до постели. Китс и Ильвес вместе музицировали, репетировали, общались, что, конечно же, сближало их. «Я еще весной поняла, что Китс покорил мое сердце», - говорит Ильвес.
Китс - один из наиболее перспективных молодых эстонских виолончелистов. Окончил Высшую школу музыки Троссингена (Германия). С 2018 году продолжает обучение в Берлинском университете искусств
Фамилия обоих - зверины. Китс переводится как «коза» (или «козел», Ильвес - это «рысь». Уживутся ли «зверьки» под одной крышей, станет ли музыкант отцом детям Сильвии? Время покажет.