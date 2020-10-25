ФОТО ⟩ Ночью в здание банка проникли два енота

«Нечасто приходится обращаться в животноводческие организации насчет проникновений в банки, однако, если грабителями оказываются два енота, помощь следует искать именно там», – сказал Баффи Мартин Тарбок из Калифорнийского центра приема животных, комментируя случившееся во вторник, 20 октября. Об этом пишет RUS TVNET.
«Сотрудники банка впустили наших спасателей в здание, и примерно через десять минут преследований, животных получилось выгнать из банка. Наверное, они не хотели уходить», – рассказал он.
Взломщиков заметил мужчина, который рано утром подошел к банку, чтобы воспользоваться банкоматом. Сначала он подумал, что на столе стоит плюшевый предмет, но, когда заметил, что это живой енот, сразу вызвал спасателей.
«Звери оставили за собой грязные следы, вытащили пару стопок бумаги и перевернули компьютер. К счастью, они сами во время ограбления не пострадали, и, насколько нам известно, денег с собой не взяли», – сказал Тарбокс.