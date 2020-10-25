Настя Каменских блеснула фигурой в мокром купальнике

Певица Настя Каменских похвасталась своим летним отдыхом, опубликовав завораживающее фото в Instagram. На снимке она предстала в мокром купальнике.
«Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких — улыбайтесь почаще», — написала жизнерадостная певица.
На фотографии Каменских стоит под душем на фоне природы. На певице надет желтый купальник, демонстрирующий ее спортивное тело. В комментариях подписчики активно делают комплименты знаменитости.
«Секси»; «Больше летних и жарких фото!»; «Зачем соблазняешь?»; «Найс Настя» — написали подписчики.
Настя Каменских — солистка украинского дуэта «Потап и Настя», который был образован в 2006 году. В мае 2019 года Каменских и Потап сыграли свадьбу, после трех лет тайных отношений.