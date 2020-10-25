ВИДЕО ⟩ В Таллинне обнаженный подросток забрался на крышу полицейской машины
В соцсетях распространяется короткий видеоролик, на котором обнаженный мужчина в Таллинне испытывает терпение полицейских.
Вчера в приложении TikTok появилось видео, на котором полицейским пришлосьусмирять обнаженного человека. «Добро пожаловать в мой район», – коротко прокомментировал клип автор Semyonych. В коротком ролике видно, что, несмотря на прохладную осеннюю погоду, горожанин не надел никакой одежды.
«23 октября в 14:00 в полицию поступило сообщение о мужчине, который бежал голым по улице Кивила в Ласнамяэ», – подтвердила пресс-секретарь полиции Бритта Сепп. Голый человек также решил залезть на полицейскую машину. Тогда правоохранители принялись его укрощать.
«Молодой человек с подозрением на наркотическое опьянение, вел себя неадекватно, он не подчинялся приказам полицейских, которые прибыли на место происшествия, – рассказала Сепп порталу Elu24. – Он залез на капот полицейской машины и поскользнулся на лобовом стекле».
«Полиция задержала молодого человека и доставила его в Ида-Харьюское отделение полиции, где выяснилось, что он несовершеннолетний», – добавила Сепп. «Скорая помощь осмотрела молодого человека и отвезла его в больницу для проверки здоровья».