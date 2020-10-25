ВИДЕО ⟩ В Таллинне обнаженный подросток забрался на крышу полицейской машины

Вчера в приложении TikTok появилось видео, на котором полицейским пришлось​​усмирять обнаженного человека. «Добро пожаловать в мой район», – коротко прокомментировал клип автор Semyonych. В коротком ролике видно, что, несмотря на прохладную осеннюю погоду, горожанин не надел никакой одежды.

«23 октября в 14:00 в полицию поступило сообщение о мужчине, который бежал голым по улице Кивила в Ласнамяэ», – подтвердила пресс-секретарь полиции Бритта Сепп. Голый человек также решил залезть на полицейскую машину. Тогда правоохранители принялись его укрощать.

«Молодой человек с подозрением на наркотическое опьянение, вел себя неадекватно, он не подчинялся приказам полицейских, которые прибыли на место происшествия, – рассказала Сепп порталу Elu24. – Он залез на капот полицейской машины и поскользнулся на лобовом стекле».