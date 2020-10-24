Сб, 24.10.2020
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ВИДЕО ⟩ Мужчина застрял в мусоропроводе в поисках своего паспорта

Подъезд. Сником иллюстративный

ФОТО: OVE MAIDLA/PM/SCANPIX BALTICS

Очень занятой житель Новосибирска пытался найти случайно выброшенный паспорт, но выбраться из мусоропровода без посторонней помощи не смог. Сетовал на нерасторопность спасателей, сообщает Пятый канал.

Молодой житель Новосибирска застрял в мусоропроводе в поисках случайно выброшенного паспорта. Забавное видео с места спасательной операции опубликовано в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в соцсетях. Во время работы экстренной службы кроме вопроса, как же юноша умудрился залезть в мусоропровод в своем подъезде на улице Пархоменко, состоялся еще один не менее интересный диалог.

«Часик подождешь?» — спрашивают спасатели.

«Не могу я час ждать!», — отвечает занятой сибиряк.

«Не будешь, тогда вылазь!» — смеются ему в ответ.

Шутливое настроение работников экстренной службы молодой человек не разделил, и, как только он оказался на свободе, со смущенной улыбкой убежал домой, приводить себя в порядок после своего грязного фиаско. Вытащить его получилось, только после взлома замка мусорной камеры. Паспорт, к счастью, был найден, так что все не зря.

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