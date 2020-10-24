ВИДЕО ⟩ Мужчина застрял в мусоропроводе в поисках своего паспорта

Молодой житель Новосибирска застрял в мусоропроводе в поисках случайно выброшенного паспорта. Забавное видео с места спасательной операции опубликовано в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в соцсетях. Во время работы экстренной службы кроме вопроса, как же юноша умудрился залезть в мусоропровод в своем подъезде на улице Пархоменко, состоялся еще один не менее интересный диалог.

«Часик подождешь?» — спрашивают спасатели.

«Не могу я час ждать!», — отвечает занятой сибиряк.

«Не будешь, тогда вылазь!» — смеются ему в ответ.