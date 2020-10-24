Саша Спилберг стала новой ведущей «ДОМа-2»

Первый съемочный день у Спилберг состоялся уже вчера — 23 октября, она курировала «тет-а-теты». Нет, она, к счастью или сожалению, не заменит «мамонтов» проекта — Ксению Бородину и Ольгу Бузову. Слухи об их увольнении оказались пока лишь слухами: от своих лиц реалити отказываться не спешит. А растут ноги скорее всего вот откуда: руководство шоу давно задумало глобальные перемены, но движется маленькими шажочками, пишет Starhit.ru.

К примеру, в ближайшее время появится «день самоуправления», когда участники проекта, как говорится, «ходят сами по себе», без надзора. Также есть мысль, что лобное место вместе с героями периодически будут делить не ведущие, а... психологи. Вот кого в эфире точно не хватало!

«Что касается Саши, с ней подписан первоначальный договор на съемки — до конца месяца, — рассказал «СтарХиту» один из участников «ДОМа-2». — У нее есть интерес к работе, к шоу. Свежая кровь для проекта нужна постоянно, пытаются таким образом освежать аудиторию. А вот по сумме зарплаты с новой ведущей, кстати, пока не договорились, обсуждают. Понятное дело, это будут не те суммы, что у «старичков» Бузовой и Бородиной».