Мрачный день для Овнов и Раков: читайте гороскоп на 24 октября

Дева

Девам нужно быть внимательнее к своему здоровью: день связан со снижением жизненного тонуса, следствием чего могут быть недомогания. Ограничьте употребление алкоголя, не проводите много времени в душных помещениях, откажитесь от посещения ресторанов с экзотической кухней. Разумная умеренность и верность принципам здорового образа жизни – это как раз то, что нужно, чтобы чувствовать себя хорошо.

Удачный день для общения, загородного отдыха и новых знакомств. Творческая деятельность любого рода доставит вам массу удовольствия. К сожалению, отношения с любимым человеком нельзя назвать безоблачными: ревность влияет на них далеко не лучшим образом.

Весы

День нейтральный, средний. Влияние негативных тенденций достаточно сильно в сфере отношений с окружающими, но выражается оно не столько в конфликтах и ссорах, сколько в вашей отстраненности, нежелании обсуждать свои проблемы и делиться радостями. Старайтесь сохранять дружелюбие, иначе ваше поведение может показаться близким оскорбительным.

Несколько снижен жизненный тонус, вам пойдут на пользу спокойный отдых и щадящая диета. Удачными будут небольшие поездки, экскурсии. День подходит для мелких покупок, причем приобретать лучше вещи, предназначенные для личного, а не семейного использования.

Скорпион

Скорпионов ожидает непростой день, и дело не в сложных обстоятельствах и влиянии негативных тенденций, сколько в снижении жизненного тонуса, которое отражается на самочувствии и настроении. Вам необходимы позитивные эмоции; получить их помогут прогулки и путешествия, активный отдых на природе. А вот посещение увеселительных заведений лучше отложить – там вы едва ли будете чувствовать себя комфортно.

Отношения с любимым человеком будут близкими и доверительными, однако не столь страстными, как вам хотелось бы. Помните, что стабильность и душевный комфорт – это уже немало, и не требуйте невозможного от себя и окружающих.

Стрелец

Стрельцам не стоит возлагать большие надежды на назначенные на этот день встречи с друзьями и просто знакомыми: для общения с кем-то, кроме самых близких людей, момент не самый благоприятный. С проблемами придется справляться самостоятельно, да и важных решений никто за вас не примет. В такой ситуации особенно важным становится ощущение надежного «тыла» за спиной – «тылом» этим могут стать члены семьи и любимый человек, если вы снисходительно отнесетесь к их маленьким слабостям.

Избегайте перегрузок, откажитесь от утомительных поездок и изматывающей работы. День хорош для учебы и творческой деятельности, обустройства жилища, проведения досуга за чтением или прослушиванием музыки.

Козерог

Козероги имеют все шансы преуспеть в сложных делах – в руках представителей этого знака работа спорится, да и многие проблемы решаются быстро. А вот в сфере эмоциональной ситуация куда сложнее: отношения с близкими разлаживаются, появляется масса поводов для ссор и недовольства друг другом. Нужно иметь в виду, что к спокойному и конструктивному обсуждению проблем вы сегодня не готовы, поэтому от разговоров подобного рода разумнее просто воздержаться.

Достичь взаимопонимания с любимым человеком помогут совместные дела. Вспомните об общих увлечениях и интересах, найдите время для небольшой поездки.

Водолей

Неоднозначный день. Он отлично подходит для романтических путешествий, разнообразный увлекательных занятий, отдыха. Однако на пути многих Водолеев будут появляться многочисленные соблазны и ловушки, и не всегда решение, кажущееся единственно верным, будет таковым на самом деле. Вам понадобятся мудрость и жизненный опыт, чтобы не оказаться в плену своих иллюзий и чужих лживых слов.

Финансовая ситуация неблагоприятна, нежелательно делать крупные покупки, тратить деньги, взятые в долг. Звезды также советуют обратить внимание на отношения с родственниками – не исключено, что ваше поведение в последнее время ставит их в тупик, что и является причиной споров и разногласий.

Рыбы

Очень удачный день для общения, новых знакомств, встреч с друзьями и родственниками, романтических свиданий. Эмоциональный фон подвержен колебаниям, но в сложные, напряженные моменты вы будете находить поддержку и утешение у близких, а потому сохраните позитивный настрой. Вечер подходит для выхода в свет.