ПРИНЦЕССЫ! ⟩ Как поживают дочери русских рок-звезд

Александр Вертинский давным-давно спел: «Жил я шумно и весело - каюсь, но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считаясь, мне двух дочек она родила». А как появление девочек-наследниц изменило жизнь популярных нынче рок-музыкантов? И что происходит в жизни самих рок-принцесс, с пеленок привыкших к необычной атмосфере? Рассказывает eg.ru.
Гарик (60) и Настя (16)
Настя, которой сейчас 16, оказалась незапланированным ребенком для Гарика Сукачева и его жены Ольги (пара вместе со школы). Девочка, которая носит фамилию мамы – Королева, - появилась на свет, когда звездному отцу было 45. В честь счастливого события он тогда купил под Калининградом квартиру.
- Это Бог дал дочку, мы совершенно ничего не предполагали, - уверял Игорь Иванович. - Но я никогда не сомневался, что у нас будет двое детей. Правда, не знал, что Сане (сыну сейчас 35 и он киномонтажер. - И. К.) нужно будет вырасти, и только потом родится Настя.
Анастасия учится в десятом классе и мечтает стать ученым-биологом.
- А может, через пару лет захочет быть стюардессой - тоже супер, - улыбается рок-звезда.
Михаил (†39) и Саша (11)
Летом минуло семь лет со дня гибели бессменного лидера «Короля и шута». Михаил Горшенев не раз говорил, что его главный принцип - уйти в мир иной молодым. Не доживший до 40-летия несколько дней музыкант умер из-за острой сердечной недостаточности на фоне употребления наркотиков и алкоголя. У Горшка осталась жена Ольга, которая отчаянно, но безуспешно, боролась с его пагубными привычками, и единственная 4-летняя дочка Саша. Малышку отец боготворил: за несколько месяцев до смерти сделал татуировку с ее портретом на груди.
- А потом у Миши начался срыв, когда он в своей рок-опере сыграл демона, - рассказывал «Экспресс газете» отец певца, который скончался спустя 41 день после сына. - Мишке было сложно выйти из роли, и режиссер даже советовал ему после каждого показа выпивать по стакану водки. Вот он и начал снова пить, а потом и колоться.
Поклонники Горшенева отмечают, что его дочка невероятно похожа на отца. Пару лет назад на концерте памяти музыканта его партнер по группе Андрей Князев вывел Сашу на сцену. Она исполнила песню «Короля и шута» «От женщин кругом голова», а потом тоненьким голоском крикнула в микрофон знаменитый клич: «Панки, хой!» Даже у здоровенных бородатых мужиков на глазах выступили слезы. С тех пор наследница Горшка не раз выступала на сцене, но главной ее страстью все-таки остается художественная гимнастика.
Эдмунд (65) и Алина (44)
Один из отцов русского рока Эдмунд Шклярский вырастил сына Стаса и дочь Алину. В их маму и свою жену Елену лидер группы «Пикник» влюбился во время медленного танца на праздновании Нового года в родном Питере.
Дочка рокера окончила Высшую школу искусств в Париже и магистратуру в Лондоне по специальности «История искусств и коллекционирование». Проходила стажировку в аукционном отделе Sotheby's, а потом вернулась в город на Неве, где, по собственному признанию, не гнушалась приглашать на свои перформансы даже бомжей.
В 2018-м Алина родила сына Иоанна. Спустя год у ее брата, который играет на клавишных в группе отца, появился малыш Ян. А нынешним летом Шклярский-старший стал уже четырежды дедом: дочка подарила жизнь девочкам-двойняшкам.
Валерий (62) и Жанна (40)
Бывший лидер легендарной «Арии», позже создавший собственный именной проект «Кипелов» - закоренелый однолюб. С женой Галиной, которая моложе на два года, он вместе с тех пор, когда ей было 12, а Валерию - 14. Будущая мать детей Кипелова вместе с другими слушала его песни под гитару, многие из которых он посвящал ей. В 1978-м Галина стала женой музыканта и через два года родила дочь Жанну. А спустя еще девять лет у девочки появился брат Саша.
Дети Кипелова пошли по его стопам: Жанна - дирижер, хормейстер и педагог по индивидуальному вокалу в детском театре «Домисолька», сын - виолончелист. У каждого из них давно свои семьи. Голос Жанны (у нее самой уже две дочки) можно услышать в композициях проекта «Династия посвященных» в стиле готик-метал, с которым сотрудничал ее знаменитый 62-летний отец.
- Жанна раньше участвовала в наших концертах, мы с ней какие-то песни вместе пели, - говорил Валерий. - Но больше не хочет: ей однажды показалось, что неудачно спела. Обе внучки тоже голосистые - они подпевали в нашей песне «Выше».
Сергей (47) и Серафима (27)
Серафима - дочь Шнура от быстро развалившегося студенческого брака с однокурсницей по институту при Питерской духовной академии Марией Исмагиловой. От отца Сима унаследовала страсть к написанию стихов и рисованию.
Сейчас она зарабатывает графическим дизайном и фоторетушью, хотя и окончила кафедру восточной культуры в Институте философии. В 2015 году поклонники Шнура узнали, что он скоро станет дедом. Но радость оказалась преждевременной: Серафима потеряла ребенка. А спустя несколько месяцев девушка вышла замуж за бармена Вячеслава Астанина и с тех пор подписывается двойной фамилией.
Илья (52), Виви (12) и Летиция (10)
Лагутенко и его нынешняя вторая жена - гимнастка и модель Анна Жукова растят двух дочек. Старшая Валентина-Вероника (назвали одновременно в честь тещи «мумика» и его бабушки), которую сокращенно называют Виви, родилась в октябре 2008-го. Младшая появилась на свет через полтора года.
Девочки снялись в клипе группы «Мумий Тролль» на песню «С чистого листа». А недавно вместе с отцом исполнили один из его главных хитов - песню «Медведица» - в рамках «серии лекций» об истории написания некоторых песен группы «Мумий Тролль». 32-летнему сыну Лагутенко от первого брата Игорю в детстве такое счастье не перепадало.
Вадим (56) и Яна (30)
Единственный ребенок - дочка - у старшего из братьев Самойловых Вадима (экс-«Агата Кристи») появилась в его первом браке с девушкой Татьяной из их родного Свердловска (Екатеринбурга). Когда папа и дядя Глеб укатили покорять Москву, маленькая Яна осталась с мамой в столице Урала. Окончив школу с золотой медалью, девочка решила, что будет учиться в Первопрестольной. К тому моменту у отца давно уже была другая жена - Юлия.
В 16 лет Яна поступила в Высшую школу экономики на факультет международной экономики и финансов. Затем отправилась учиться в магистратуру в Лондоне, после окончания которой вернулась в Москву.
- Яна талантливо рисует, но решила реализовать себя в другой сфере, - говорит ее знаменитый отец. - Работает в сфере финансового консалтинга. Ну, она мамина дочь все-таки. Я, конечно, отец, но основной период взросления она с мамой прожила, поэтому у них больше общего. Мы с ней пересекаемся, общаемся, она ходит на наши концерты…
Дочка Хоя в пятый раз восстановила его могилу
Когда лидер легендарной воронежской панк-группы «Сектор Газа» Юрий Клинских (Хой) умер в июле 2000-го, его старшей дочке Ире было 13, а ее сестре Лилии - 5. Младшая работает в ЛУКОЙЛе, а старшая с недавних пор с головой ушла в шоу-бизнес, хотя когда-то окончила педуниверситет. Теперь Ирина ведет концерты памяти отца, сотрудничает с группами, которые исполняют его хиты, курирует фан-клуб Хоя, готовит книгу его памяти и трибью-альбом «Сектора Газа», в который войдут песни Юрия в прочтении современных музыкантов. Одну из композиций на диске, а также роль Василисы Прекрасной в новой панк-опере наследница главного музыкального хулигана СССР собирается исполнить сама. Для этого берет уроки вокала.
А минувшим летом Ирина занималась восстановлением разгромленной могилы папы на Левобережном кладбище в Воронеже.
- Некоторые люди считают, что Юрий Хой был бы рад, что на его могиле собираются компаниями, поют, танцуют, - рассказала она в интервью Russia Today. - Я даже с одним мужчиной переписывалась. Вроде взрослый, судя по фото в соцсетях, есть двое детей. Но на вопрос, было бы ему приятно, если на могиле его отца будут танцевать и выпивать, я получила поток агрессии. Мне это совершенно непонятно. Все-таки могила человека - такое место, где просто нельзя выпивать, петь и танцевать. Это неприемлемо. Из-за этих сборищ нужно многое ремонтировать (мы пятый раз уже это делаем): гранитный забор, мраморные детали надгробия - все под полмиллиона тянет.