ПРИНЦЕССЫ! ⟩ Как поживают дочери русских рок-звезд

Гарик (60) и Настя (16)

Настя, которой сейчас 16, оказалась незапланированным ребенком для Гарика Сукачева и его жены Ольги (пара вместе со школы). Девочка, которая носит фамилию мамы – Королева, - появилась на свет, когда звездному отцу было 45. В честь счастливого события он тогда купил под Калининградом квартиру.

- Это Бог дал дочку, мы совершенно ничего не предполагали, - уверял Игорь Иванович. - Но я никогда не сомневался, что у нас будет двое детей. Правда, не знал, что Сане (сыну сейчас 35 и он киномонтажер. - И. К.) нужно будет вырасти, и только потом родится Настя.

Анастасия учится в десятом классе и мечтает стать ученым-биологом.

- А может, через пару лет захочет быть стюардессой - тоже супер, - улыбается рок-звезда.

Михаил (†39) и Саша (11)

Летом минуло семь лет со дня гибели бессменного лидера «Короля и шута». Михаил Горшенев не раз говорил, что его главный принцип - уйти в мир иной молодым. Не доживший до 40-летия несколько дней музыкант умер из-за острой сердечной недостаточности на фоне употребления наркотиков и алкоголя. У Горшка осталась жена Ольга, которая отчаянно, но безуспешно, боролась с его пагубными привычками, и единственная 4-летняя дочка Саша. Малышку отец боготворил: за несколько месяцев до смерти сделал татуировку с ее портретом на груди.

- А потом у Миши начался срыв, когда он в своей рок-опере сыграл демона, - рассказывал «Экспресс газете» отец певца, который скончался спустя 41 день после сына. - Мишке было сложно выйти из роли, и режиссер даже советовал ему после каждого показа выпивать по стакану водки. Вот он и начал снова пить, а потом и колоться.

Полакомиться тортиком Саша может только в день рождения: она серьезно занимается гимнастикой ФОТО: Instagram

Поклонники Горшенева отмечают, что его дочка невероятно похожа на отца. Пару лет назад на концерте памяти музыканта его партнер по группе Андрей Князев вывел Сашу на сцену. Она исполнила песню «Короля и шута» «От женщин кругом голова», а потом тоненьким голоском крикнула в микрофон знаменитый клич: «Панки, хой!» Даже у здоровенных бородатых мужиков на глазах выступили слезы. С тех пор наследница Горшка не раз выступала на сцене, но главной ее страстью все-таки остается художественная гимнастика.

Эдмунд (65) и Алина (44)

Один из отцов русского рока Эдмунд Шклярский вырастил сына Стаса и дочь Алину. В их маму и свою жену Елену лидер группы «Пикник» влюбился во время медленного танца на праздновании Нового года в родном Питере.

Дочка рокера окончила Высшую школу искусств в Париже и магистратуру в Лондоне по специальности «История искусств и коллекционирование». Проходила стажировку в аукционном отделе Sotheby's, а потом вернулась в город на Неве, где, по собственному признанию, не гнушалась приглашать на свои перформансы даже бомжей.

Шклярский, его жена и дочка гордятся, что они петербуржцы ФОТО: Instagram