ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, все эстонские знаменитости пришли на премьеру фильма о самом известном радиоведущем Эстонии

Давид родился 27 мая 1949 года. Он профессор Эстонской художественной академии, доктор философии, автор передачи «Мистическая Россия», которая звучала в радиоэфире около двадцати лет. Автор нескольких книг, многочисленных научных статей и эссе. Удостоен государственной премии по культуре, миссионерской премии Ааду Луукаса, лидер общественного мнения 2010 года по версии Postimees. В 2016 году Европарламент назвал его человеком года.