ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, все эстонские знаменитости пришли на премьеру фильма о самом известном радиоведущем Эстонии

Любимый жителями Эстонии радиоведущий Давид Всевиов (71) при жизни удостоился фильма о самом себе. Премьера документального фильма «Всевиов» состоялась вчера в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris, пишет Elu24.
Фильм-портрет сняла Элен Лотман и талантливо рассказала о жизни и культурном феномене Давида Всевиова.
Давид родился 27 мая 1949 года. Он профессор Эстонской художественной академии, доктор философии, автор передачи «Мистическая Россия», которая звучала в радиоэфире около двадцати лет. Автор нескольких книг, многочисленных научных статей и эссе. Удостоен государственной премии по культуре, миссионерской премии Ааду Луукаса, лидер общественного мнения 2010 года по версии Postimees. В 2016 году Европарламент назвал его человеком года.
Женат, имеет троих детей.
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