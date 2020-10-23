РАЗБУШЕВАЛАСЬ! ⟩ Знаменитая украинская певица надела фату и разгромила битой свадебный торт

Но гости не пришли, да и жених тоже. В клипе Саша совсем одна. Вот она сидит за пустым столом, а уже в следующую секунду разбивает огромный свадебный торт бейсбольной битой. Но, похоже, вся эта атмосфера и привычные традиции праздновать свадьбу «именно так» – ей тоже не по душе.

Но гости не пришли, да и жених тоже. В клипе Саша совсем одна. Вот она сидит за пустым столом, а уже в следующую секунду разбивает огромный свадебный торт бейсбольной битой. Но, похоже, вся эта атмосфера и привычные традиции праздновать свадьбу «именно так» – ей тоже не по душе.

«Она пытается представить себя рядом с ним, но понимает, что на самом деле ей этого мало, ей мало этого зала, мраморных колонн и фарфоровых лебедей. Все это представляется ей надуманным и ложным, как декорации, как »для галочки«, потому что так надо. Тогда как она предпочла бы выбрать для себя что-то другое, что-то, что ни в коем случае не помещается в привычные, устаревшие рамки. Горько», – написано в описании к клипу на YouTube-канале группы.