Гороскоп на 23 октября: кто из знаков Зодиака легко решит проблемы

Овен

Звезды советуют философски отнестись к возможным неприятностям этого дня. Все проходит, значит, пройдет и это.

Телец

Лучше проведите этот день наедине с собой, чтобы вам никто не мешал, и посвятите его самокопанию и самоанализу.

Близнецы

Не стоит зацикливаться на собственных проблемах. Оглянитесь вокруг: возможно, кому-то нужна ваша помощь?

Рак

Проведите этот день в свое удовольствие, и он окажется более плодотворным, чем прожитый по заученному шаблону.

Лев

Если о вас вспомнят давние знакомые – не отказывайтесь от их приглашения и пообщайтесь на важные для вас темы.

Дева

День подходит для того, чтобы заняться профилактикой своего здоровья. К примеру, начните диету, рекомендует «Сегодня».

Весы

Уделите время своей внешности. От этого будет зависеть ваш успех у потенциальных клиентов или партнеров.

Скорпион

Если вы обратитесь к своему прошлому, то там сумеете отыскать ответ на вопрос, который давно вас волнует.

Стрелец

Не поддавайтесь на чужие уговоры, если от вас кто-то что-то требует. Вы вольны поступать, как вам хочется.

Козерог

В этот день вас будут тревожить вопросы личного характера. Попробуйте поговорить с любимым человеком по душам.

Водолей

Этот день подходит для решения рабочих дел и проблем, накопившихся за неделю – вы сумеете со всем справиться.

Рыбы