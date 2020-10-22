И ВНЕБРАЧНЫЙ РЕБЕНОК ⟩ Кто она, любовница Никиты Михалкова, и почему законная жена не дает режиссеру развода

Сам Никита Михалков в своих интервью не раз признавался, что плохо относится к разводам. Но относительно недавно вся светская тусовка Москвы активно обсуждала вероятный уход режиссера из семьи. Яблоком раздора оказалась молодая любовница продюсера, с которой его познакомила дочь.

Однажды Алиса Признякова, которая училась во ВГИКе со старшей дочерью режиссера, пришла на день рождения Анны. После этого блондина стала часто появляться на мероприятиях в компании Михалкова и его друга. Сначала думали, что Никита Сергеевич просто поспособствовал созданию пары, а у него самого нет никаких отношений с Алисой. Но вскоре все поняли, что это не так.

«То, что Михалков любил Признякову – факт», – вспоминают близкие продюсера.

Их отношения длились около года. Ради нее режиссер отказывался от посиделок друзьями, мотивируя это тем, что он не хочет изменять Призняковой. На вечеринках девушка вела себя, как принцесса. Но после кто-то рассказал о романе Михалкова его жене Татьяне.

Говорят, что она устроила жуткий скандал, а дети Никиты Сергеевича чуть ли не умоляли отца не уходить из семьи. Режиссер даже предлагал Татьяне развестись, но итоге Михалковой удалось сохранить семью, а молодая любовница ушла от режиссера к его другу - именитому ювелиру. Сам Михалков очень тяжело переживал расставание, пишет «Собеседник».

Почему Татьяна отказалась разводиться? Сплетничали, будто бы она истерила, грозила покончить с собой. И дети, мол, чуть ли не повисли на отце, чтобы не уходил из семьи. Татьяна везде говорит, что искренне любит мужа. Наверное, это правда. Но есть такой момент. Все имущество Михалковых записано не на жену или детей, а на главу семьи. И уйди он, близкие останутся ни с чем. Какой ценой Татьяне Евгеньевне удалось отстоять семейное счастье и имущество, знает лишь она сама

Сейчас Признякова почти не снимается, последний фильм с ее участием вышел в 2016 году.