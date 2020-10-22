ВИДЕО ⟩ Таллиннка на «Доме-2» ногой выбила железные ворота и сбежала с проекта

В эфир вышел выпуск, в котором показали громкую ссору Безбородовой и Безуса, а также уход девушки. Переполненная яростью Милена ногой выбивала запертые железные ворота забора, установленного по периметру телестройки, пишет издание Dni.ru.

За происходящим воочию наблюдал ведущий шоу Андрей Черкасов. Он пытался успокоить Безбородову, но тщетно. Девушка лишь кричала: «Откройте мне дверь! Он рассказал всем мой секрет, который я доверила. Он на всю страну его рассказал». В итоге девушке удалось протиснуться в щель деформированных от удара ворот.

Зрители шокированы поведением Милены, но понимают, что ей необходимо было уйти с проекта. «Лучший уход», «Красиво ушла», «Безуса гнать с "Дома-2"!», «Молодец», – поддержали пользователи Сети.

Сейчас Милена понимает, что ее поведение со стороны выглядит очень смешным. Но в тот момент, как призналась участница «Дома-2», ей было больно.