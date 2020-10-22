Жутковато ⟩ Эта эстонская песня собрала в Youtube более миллиона просмотров

Этот суперхит "Karuisa kohvijahvatamise laul" ("Песня Отца-медведя о перемоле кофе") - был просмотрен на Youtube в общей сложности более 1 000 000 раз. Автор музыки и композитор всех песен «Mõmmi ja aabits» ("Мишка и азбука") - Тынис Кырвиц, делится портал Uudised.tv3 .

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