Чт, 22.10.2020
Как тут не ахнуть?! Красавчик из Копли стал главным героем в новом клипе Николая Баскова СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Жутковато ⟩ Эта эстонская песня собрала в Youtube более миллиона просмотров

Просмотр видео на YouTube. Фото иллюстративное.

ФОТО: AFP

Неудивительно, что известные эстонские эстрадные песни время от времени собирают тысячи просмотров на Youtube. Удивительно, но все они просто меркнут на фоне данной песни.

Этот суперхит "Karuisa kohvijahvatamise laul" ("Песня Отца-медведя о перемоле кофе") - был просмотрен на Youtube в общей сложности более 1 000 000 раз. Автор музыки и композитор всех песен «Mõmmi ja aabits» ("Мишка и азбука") - Тынис Кырвиц, делится портал Uudised.tv3.

К сожалению, комментарии под видео отключены, поэтому мы не сможем узнать, чем именно привлекла данная композиция внимание пользователей Сети. Но вы всегда можете высказать свое мнение в наших комментариях. Как думаете, в чем феномен Отца-медведя? 

НАВЕРХ
Back