ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бывшая таллиннская тюрьма станет модным культурным хабом столицы

Архитектурный конкурс от Patarei Merekindlus выиграла компания Hayashi-Grossschmidt Architecture (HGA) с проектом «Taevakaar» («Небесная арка»). Конкурс проводился на предмет проектировки внутренних двориков, стеклянных крыш и открытых площадок Морской крепости Patarei. На конкурс были приглашены четыре архитектурных бюро: KOKO Arhitektid, KAOS Arhitektid, HGA и Architecture Unit. Исторически в здании находилась Батарейная тюрьма.
«Мы исходили из того, чтобы обновленное здание морской крепости приобрело новый смысл и гармоничную среду для новых пользователей», - сказал партнер HGA Ханно Гроссшмидт.
В команду победителей HGA вошли Марианна Зверева, Андрес Ристов, Андреа Айнъярв, Грете Лийс Нагельманн, Ханно Гроссшмидт и Томоми Хаяши, а также ландшафтные архитекторы Кади Нигул, Кристиан Нигуль и Кадри Уусен.
«Батарейная тюрьма является объектом, привлекающим большой публичный интерес, и поставленное перед архитекторами задание было сложным и многогранным. Победившая работа была единственной, в которой удалось соединить в единое целое ментальную идею при помощи практических решений и смыслов», - сказал Урмас Сыырумаа, владелец Морской крепости Патарей.
«Победившая работа выделялась в первую очередь хорошо продуманной целостной концепцией, а покрывающие большие внутренние дворы стеклянные крыши представляют из себя одновременно как чарующе простое и логичное, так и эффектное решение», - сказал Тармо Похлак, директор по строительству US Real Estate.
В Департаменте городского планирования Таллинна отметили, что предложенное в «Небесной арке» решение для наружной территории и прибрежного променада существенно улучшит связь людей с морем.
Жюри также помогали выбрать лучшие специалисты в своей области, которые проанализировали присланные работы и дали свое экспертное заключение. В процессе были задействованы специалисты в области энергоэффективности, гражданского строительства, защиты наследия и истории искусства.
Начиная с сегодняшнего дня, все конкурсные работы можно будет увидеть во дворе Patarei Sea Fortress Gorz, который открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
Победитель конкурса HGA совместно с главным проектировщиком морской крепости Arhitekt 11 будет оформлять внутренние дворы и открытые площадки морской крепости. Морская крепость будет завершена в 2026 году, но обсуждения с первыми арендаторами уже начались, и интерес заметен.
Между тем Урмас Сыырумаа, купивший у государства Батарейную тюрьму за 4,6 млн евро с условием привести ее в порядок к 2026 году, ранее сообщил, что в связи с экономическим кризисом проект реконструкции объекта может застопориться. Бизнесмен рассчитывает на получение льготного кредита от государства в размере нескольких десятков миллионов евро.