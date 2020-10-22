ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бывшая таллиннская тюрьма станет модным культурным хабом столицы

«Мы исходили из того, чтобы обновленное здание морской крепости приобрело новый смысл и гармоничную среду для новых пользователей», - сказал партнер HGA Ханно Гроссшмидт.

В команду победителей HGA вошли Марианна Зверева, Андрес Ристов, Андреа Айнъярв, Грете Лийс Нагельманн, Ханно Гроссшмидт и Томоми Хаяши, а также ландшафтные архитекторы Кади Нигул, Кристиан Нигуль и Кадри Уусен.

«Батарейная тюрьма является объектом, привлекающим большой публичный интерес, и поставленное перед архитекторами задание было сложным и многогранным. Победившая работа была единственной, в которой удалось соединить в единое целое ментальную идею при помощи практических решений и смыслов», - сказал Урмас Сыырумаа, владелец Морской крепости Патарей.

«Победившая работа выделялась в первую очередь хорошо продуманной целостной концепцией, а покрывающие большие внутренние дворы стеклянные крыши представляют из себя одновременно как чарующе простое и логичное, так и эффектное решение», - сказал Тармо Похлак, директор по строительству US Real Estate.

В Департаменте городского планирования Таллинна отметили, что предложенное в «Небесной арке» решение для наружной территории и прибрежного променада существенно улучшит связь людей с морем.

Жюри также помогали выбрать лучшие специалисты в своей области, которые проанализировали присланные работы и дали свое экспертное заключение. В процессе были задействованы специалисты в области энергоэффективности, гражданского строительства, защиты наследия и истории искусства.

Начиная с сегодняшнего дня, все конкурсные работы можно будет увидеть во дворе Patarei Sea Fortress Gorz, который открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

Победитель конкурса HGA совместно с главным проектировщиком морской крепости Arhitekt 11 будет оформлять внутренние дворы и открытые площадки морской крепости. Морская крепость будет завершена в 2026 году, но обсуждения с первыми арендаторами уже начались, и интерес заметен.