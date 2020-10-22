Почему русским семьям довольно сложно освоиться в Финляндии?

37-летняя Алена Маркова, проживающая в хельсинкском районе Вуосаари, помогает русским семьям, пишет Яндекс.Дзен со ссылкой на Inosmi.
Живущая в хельсинкском районе Вуосаари Алена Маркова (37 лет) считает делом своей жизни оказание помощи русскоязычным семьям. Алена Маркова приехала в Финляндию из Белоруссии через Санкт-Петербург. Маркова — специалист, помогающий русским семьям устроиться в Финляндии.
«После переезда в Финляндию русской семье нужна информация о своем новом доме».
В 2010 году Маркова основала объединение «Клубок» (Klubok), оказывающее помощь русскоязычным семьям. В начале октября у объединения появился офис в районе Вуосаари на улице Похьянведенкату.
Сейчас Маркова работает в организации «Русскоязычные Финляндии» (Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö) над проектом «К здоровью вместе!» (Hyvinvointia yhteisvoimin) и занимается развитием объединения «Клубок».
Волонтеры помогают русским семьям в решении самых разных вопросов уже много лет.
Из-за различий в культурах семьи могут понять некоторые вопросы неправильно.
«В любой семье могут возникнуть проблемы — например, в общении с детьми», — напоминает Маркова.
«Если ребенок ведет себя в школе слишком беспокойно, в Финляндии ему ставят синдром дефицита внимания и гиперактивности. В России в таком случае подростка называют проблемным или говорят, что родители плохо его воспитывают».
Из-за такого недопонимания и возникли слухи о том, что финские социальные службы часто изымают детей именно из русских семей.
Сейчас в Хельсинки проживают около 19 тысяч русскоязычных, что сопоставимо с численностью населения финского города Хамина. Каждый третий из них живет в восточной части Хельсинки.
На востоке Хельсинки больше всего русскоязычных проживает в районе Вуосаари, там их около 2,6 тысяч. Русскоязычные жители Хельсинки также часто селятся в микрорайонах Контула и Кивикко.
Исследователь Фонда реабилитации Сиркку Варьонен (Sirkku Varjonen) признает: предрассудки коренных финнов в отношении русских мигрантов по-прежнему создают проблемы.
«Например, из-за русского имени работу может не получить даже квалифицированный специалист».
«Эта проблема была замечена нами в ходе эксперимента. Человеку с русским именем, ищущему работу, приходится отправлять вдвое больше резюме, чтобы наконец получить приглашение на собеседование», — рассказывает Варьонен.
Русскоязычные в столице Финляндии
- В Хельсинки на русском говорят около 20 тысяч человек.
- В Хельсинки проживает около 19 тысяч человек, для которых русский является родным языком.
- По некоторым оценкам, к 2035 году численность русскоязычных жителей Хельсинки может возрасти до 30 тысяч.
- Каждый третий русскоязычный житель Хельсинки живет в восточной части города.
- Русскоязычные приезжают в Хельсинки из Эстонии, Санкт-Петербурга, из Сибири и с Кавказа.