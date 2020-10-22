Принц Уильям был возмущен обманом Меган Маркл во время ее родов

У Уильяма трое детей, и каждый раз он и его супруга Кейт Миддлтон не скрывали от подданных рождение малыша и сообщали эту информацию сразу же после того, как ребенок появлялся на свет. Этих традиций придерживаются все члены королевской семьи, но Меган и Гарри решили сделать все иначе.

Герцогиня Сассекская родила первенца утром, но сделала это тайно. Супруги не стали сообщать о рождении ребенка и вернулись в Виндзорский замок, чтобы выиграть время и побыть наедине с младенцем. О том, что Меган якобы только начала рожать, сообщили в два часа дня, хотя на самом деле Маркл уже была вместе с ребенком.