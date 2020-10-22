Эстонскую звезду Instagram пригласили сниматься в американском реалити-шоу

Мэрилин рассказала, что еще раньше получала приглашение от съемочной команды реалити-шоу, но отказалась и вернулась в Эстонию. «В шоу могут участвовать только американцы, но мой друг постарался, чтобы взяли и меня», - говорит Мэрилин.

«Сначала я был шокирована, потому что мои родители ненавидят такого рода шоу, - рассказывает блогер. - Но я смотрю это шоу, потому что оно забавное и очень увлекательное. И очень популярно в США».

Мэрилин утверждает, что пока не дала окончательного ответа. «Я слышала, что такие шоу идут по сценарию, и ты не знаешь, какое впечатление они оставят о тебе как о личности», - считает светская львица.

Мэрилин пообещала сообщить о своем решении в Instagram.