Завоевавший золото на студенческом «Оскаре» пярнуский режиссер Герман Голуб: это так сыро сделано, что даже неловко

«Многие люди создавали этот фильм, и они были так преданы делу, [...] если это сделано от души, это лучшее, - сказал Голуб, поблагодарив Академию от лица всей съемочной группы. В конце благодарственной речи Голуб сказал на эстонском языке: «Да здравствует искусство кино!»

Голуб и другие режиссеры из его категории узнали о своем месте от голливудского режиссера и сценариста Лулу Ванга по видеозвонку.

Победители 2020-го Международного короткометражного студенческого «Оскара»:

Золото: Герман Голуб «Мои дорогие трупы», Эстония

Серебро: Персиваль Аргьеро Мендоза «Рост», Мексика

Бронза: Марие Мак Корт «Я была еще там, когда ты бросил меня», Бельгия

Для Голуба попадание в тройку - серьезное достижение. «Попасть в тройку лидеров было неожиданностью», - признается он через несколько недель после того, как фильм «Мои дорогие трупы» получил медаль среди 1474 фильмов на студенческом «Оскаре». «После полуфинала (среди 93 фильмов - прим. ред.) все было так сюрреалистично», пишет Elu24.

Теперь, когда «Мои дорогие трупы» выиграли золотую медаль на студенческом «Оскаре 2020», давайте поговорим с Голубом о том, когда он заинтересовался кинопроизводством, как был завершен фильм «Мои дорогие трупы», что лежит в основе его успеха и почему важно говорить о смерти.

Голуб родился в Пярну 3 февраля 1993 года. Он заинтересовался миром кино, когда понял, что это все не по-настоящему и что каждый может снять фильм. «Я пошел в кинотеатр «Май» (бывший кинотеатр в Пярну - прим. ред.), где у меня возникло ощущение, что все будто по-настоящему. Влажный запах кинозала и попкорн в бумажном рожке - билет стоил 12 крон», - вспоминает Голуб.

Хотя он точно не помнит, какой фильм он впервые увидел в кинотеатре, Голуб точно знает, что он смотрел в первый раз, когда пошел в кино один - «Человек-паук 2» (2004). «Я это очень хорошо помню, это казалось таким реальным и мощным».

«Но потом я что-то смотрел и обнаружил, что видел этого парня раньше, в другом фильме он умер, и мне стало интересно, как это было возможно», - Голуб говорит, что это был момент понимания. Хотя Голуб смотрел фильмы с детства, он никогда не утверждал, что все время жил в кинотеатре. Чаще он смотрел дома, например, мультфильмы и различные каналы Discovery. Вдобавок, конечно, большое количество VHS.

В конце концов мир кино, который сначала казался большим недостижимым бизнесом, стал ощутимым благодаря Интернету. «Я зашел на сайт спецэффектов и увидел, что некоторые ребята делают штуки голливудского качества», - шутит Голуб, быстро добавляя, что, оглядываясь назад, это было не так качественно, как ему казалось в детстве. «Увидев случайных парней, снимающих фильм, я задумался, а почему я не могу?»