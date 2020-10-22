Завоевавший золото на студенческом «Оскаре» пярнуский режиссер Герман Голуб: это так сыро сделано, что даже неловко

Короткометражный фильм «Мои дорогие трупы» (Mu kallid laibad), который был выпускной работой студента BFM, вошел в тройку лучших студенческих фильмов-Оскаров и был удостоен золотой медали. Сценаристом и режиссером картины стал 27-летний Герман Голуб, который говорит, что его фильм о смерти, потому что эта тема стала далека людям.
«Многие люди создавали этот фильм, и они были так преданы делу, [...] если это сделано от души, это лучшее, - сказал Голуб, поблагодарив Академию от лица всей съемочной группы. В конце благодарственной речи Голуб сказал на эстонском языке: «Да здравствует искусство кино!»
Голуб и другие режиссеры из его категории узнали о своем месте от голливудского режиссера и сценариста Лулу Ванга по видеозвонку.
Победители 2020-го Международного короткометражного студенческого «Оскара»:
Золото: Герман Голуб «Мои дорогие трупы», Эстония
Серебро: Персиваль Аргьеро Мендоза «Рост», Мексика
Бронза: Марие Мак Корт «Я была еще там, когда ты бросил меня», Бельгия
Для Голуба попадание в тройку - серьезное достижение. «Попасть в тройку лидеров было неожиданностью», - признается он через несколько недель после того, как фильм «Мои дорогие трупы» получил медаль среди 1474 фильмов на студенческом «Оскаре». «После полуфинала (среди 93 фильмов - прим. ред.) все было так сюрреалистично», пишет Elu24.
Теперь, когда «Мои дорогие трупы» выиграли золотую медаль на студенческом «Оскаре 2020», давайте поговорим с Голубом о том, когда он заинтересовался кинопроизводством, как был завершен фильм «Мои дорогие трупы», что лежит в основе его успеха и почему важно говорить о смерти.
Голуб родился в Пярну 3 февраля 1993 года. Он заинтересовался миром кино, когда понял, что это все не по-настоящему и что каждый может снять фильм. «Я пошел в кинотеатр «Май» (бывший кинотеатр в Пярну - прим. ред.), где у меня возникло ощущение, что все будто по-настоящему. Влажный запах кинозала и попкорн в бумажном рожке - билет стоил 12 крон», - вспоминает Голуб.
Хотя он точно не помнит, какой фильм он впервые увидел в кинотеатре, Голуб точно знает, что он смотрел в первый раз, когда пошел в кино один - «Человек-паук 2» (2004). «Я это очень хорошо помню, это казалось таким реальным и мощным».
«Но потом я что-то смотрел и обнаружил, что видел этого парня раньше, в другом фильме он умер, и мне стало интересно, как это было возможно», - Голуб говорит, что это был момент понимания. Хотя Голуб смотрел фильмы с детства, он никогда не утверждал, что все время жил в кинотеатре. Чаще он смотрел дома, например, мультфильмы и различные каналы Discovery. Вдобавок, конечно, большое количество VHS.
В конце концов мир кино, который сначала казался большим недостижимым бизнесом, стал ощутимым благодаря Интернету. «Я зашел на сайт спецэффектов и увидел, что некоторые ребята делают штуки голливудского качества», - шутит Голуб, быстро добавляя, что, оглядываясь назад, это было не так качественно, как ему казалось в детстве. «Увидев случайных парней, снимающих фильм, я задумался, а почему я не могу?»
Потом парень взял фотоаппарат и стал снимать фильмы как сам, так и с друзьями. «Я снял очень странный фильм. Я делал его два месяца, и вышло шесть минут. Я смотрел его несколько месяцев назад. Конечно, кое-что было за гранью, но это было забавно», - признается Голуб. «Youtube и научпоп настолько доступны сейчас», - говорит он, поэтому в наши дни снимать фильмы так легко.
Опыт перед киношколой
Однако создание фильмов в школе не заставило Голуба сразу пойти в BFM. Сначала он пошел в Тартуское художественное училище изучать трехмерную графику, которая ему не подходила. Оттуда он пошел в армию, где Голуб, происходивший из русской семьи, выучил эстонский язык. Голуб, закончивший служить в 20 лет, с тех пор работал охранником, но в дополнение к своей работе он искал способы двигаться вперед. «Тогда я подумал, что мне нужно как-то изучить основы, и пошел на курсы телеоператора Таллиннского политехнического университета».
После окончания курса в 2016 году парень начал работать телеоператором и до сих пор занимает эту должность. Помимо работы, он также поступил в BFM, который окончил с отличием в этом году. Сейчас помимо работы телеоператора и написания сценария к художественному фильму по биографии Эрики Салумяэ, Голуб также планирует отправить «Мои дорогие трупы» на настоящий »Оскар«. Ставки велики, потому что у фильма, завоевавшего золото, больше шансов получить Оскар.
Фильм о трупах и смертях
«Мои дорогие трупы» рассказывает историю молодого человека, который начинает работать труповозом, чтобы ухаживать за больной матерью. Хотя это не настоящая история, Голуб сам работал перевозчиком трупов в дополнение к своей работе охранником (в молодости он подрабатывал на рынке, на лесозаводе, а также в качестве почтальона). «Этот фильм об изменении людей: о том, что ценится, что сегодня становится более туманным и коммерческим», - заключает он.
«В наши дни (не то чтобы я против технологий) смерть стала коммерческой. Если человек умер, вам звонят из больницы, вы платите переводом, потом наступает дата похорон; все процедуры сделаны, вот и вся история. Смерть каким-то образом стала далекой для людей».
Голуб считает: «Пандемия очень хорошо показала, как развилось понимание того, что мы бессмертны. Раньше этого не было. Смерть была известна, и это было так близко и реально. Я не думаю, что человек может жить, не зная о смерти ».
Обычно люди мало говорят о смерти, но короткометражный фильм Голуба фокусируется не только на других этапах жизни, но и на смерти. На создание короткометражного фильма продолжительностью почти 35 минут ушло чуть больше полугода. Весь процесс начался в сентябре 2019 года, когда BFM одобрила сценарий «Мои дорогие трупы». «Затем в феврале мы начали снимать», - описывает Голуб, который сказал, что коронавирус чуть не испортил десятидневный период съемок. «Он должен был быть готов в мае, и мы делали его до последнего майского дня. Защита была в июне».
По словам Голуба, их работа была сложнее других, потому что у них было десять съемочных локаций (в Вильянди, Валгаском уезде, Тартуском уезде и Таллинне), 12 профессиональных актеров и 40 актеров второго плана.
Перед тем, как защитить диссертацию, BFM выбрал «Мои дорогие трупы» как единственный фильм, который в этом году школа прислала на студенческий «Оскар». Так, они должны были перевести весь материал и сценарий на английский язык за два дня.
Что, по мнению режиссера, стоит за успехом «Моих дорогих трупов»? «Это так сыро сделано, что даже неловко», - предполагает Голуб, который не делал упор на фестивали при создании фильма, а просто снял фильм, который в итоге вышел «слишком длинным». «Его рассмотрели, сказали, что все в порядке, но, к сожалению, сейчас его нельзя отправлять на фестивали, - вспоминает Голуб и продолжает с улыбкой, - А теперь такое».
Серьезный киношник
Сам Голуб не считает себя талантливым режиссером. «Я просто плохо работал», - прямо говорит он и думает, что ему еще есть, над чем работать. Например, он говорит о необходимости становиться точнее, быстрее и постоянно развиваться. Голуб также считает важным ошибаться: «Вы должны ошибаться, потому что благодаря этому вы учитесь».
Голуб серьезно относится к своей жизни, карьере и миру кино. «Я не эмоциональный», - описывает он себя. Он признается, что всегда серьезно относится к работе - не думает об этом, но осознает. По словам Голуба, это приносит ему пользу как режиссеру. Он также не согласен с утверждением, что создание фильмов должно приносить удовольствие. »Меня беспокоит, когда говорят, что съемки - это весело. Нет. Это ужасно нервно. И если вы не относитесь к себе серьезно, никто не будет относиться к вам серьезно».