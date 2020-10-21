Ирина Скобцева оставила в наследство многомиллионное состояние

Как оказалось, Ирина Константиновна оставила после себя приличное наследство. В последние годы актриса проживала в Барвихе — любимом поселке московских миллионеров. Впрочем, роскошный особняк не был прихотью звезды, а всего лишь семейным гнездышком, которое построил еще в 70-х сам Сергей Бондарчук. Неподалеку от родительского дома обосновались сын Федор, а также внук Сергей. Близкие часто навещали артистку и ласково называли ее Иришей, сообщает Starhit.ru.

К слову, семья легендарного режиссера никогда не бедствовала. Сергей Федорович был мультимиллионером, который получал баснословные гонорары от государства. Он одним из первых в стране приобрел иностранное авто, причем культовой для советского человека марки — «Мерседес». Говорят, Бондарчук также владел элитной недвижимостью в столице, а также в Крыму. Все блага достались кинодеятелю исключительно за его заслуги: за плечами маэстро выдающиеся экранные работы, которые высоко оценили как на родине, так и за рубежом.

Сама Скобцева была неравнодушна к ювелирным украшениям, у нее в коллекции было немало редких экземпляров. Правда, несколько лет назад артистку обворовали: грабители вынесли из особняка дорогостоящую технику и часть драгоценностей. Актриса признавалась, что больше всего жалеет о золотой цепочке с образом Божьей Матери, усыпанной бриллиантами.

«Я не расставалась с ней пятьдесят лет: на съемки, на какие-то дела всегда с ней ездила. Нельзя, чтобы ее видно было, так я под блузку или джемпер спрячу. Это было благословение патриарха, мой ангел-хранитель, который меня от всего оберегал», — вздыхала звезда.

Сохранить Ирине Константиновне удалось только золотые серьги с бриллиантами. В день кражи украшения были на артистке. Она отмечала, что особенно дорожит ими как первым весомым подарком себе. Роскошный аксессуар звезда приобрела на гонорар, полученный за съемки в фильме «Зигзаг удачи».