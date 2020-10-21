Алексей Панин, уехавший в Испанию, назвал собаку «любимой девушкой»

Российский актер Алексей Панин, уехавший в Испанию, показал, с кем проводит утро в одном из местных кафе. Намекнув на громкий скандал, связанный с его именем, артист представил «любимую девушку».
На личной странице в Instagram Алексей Панин опубликовал фотографию из уличной кофейни.
На стуле рядом сидит чихуахуа, которую актер поддерживал за грудку. Панин рассказал, что с «любимой девушкой» проводит «завтрак».
Таким образом Панин намекнул на скандал, когда в эфире федеральных программ его обвинили в зоофилии. Тогда актер заявил, что в борьбе за общую дочь его пыталась подставить бывшая жена.
Поклонники назвали Панина «троллем» 80-го уровня, но нашлись и критики его специфичного юмора.Некоторые подписчики отметили, что Панин – это «воплощение мерзости». Сам актер на оскорбления, по традиции, никак не отреагировал.