ФОТО ⟩ «Располнела донельзя»: Ева Польна шокировала весом на закрытой вечеринке

Кажется, что всех в этом вопросе переплюнула Ева Польна. Экс-солистка группы «Гости из будущего» так располнела на карантине, что ее теперь просто невозможно узнать.

Ева Польна ведет крайне закрытый образ жизни. Певица редко появляется на светских раутах. Но вчера звезда все же вышла в свет: выступила в одном московском ресторане. Появление Евы ждали: уж слишком давно она не радовала живым пением. Но когда певица вышла на сцену, собравшиеся едва не потеряли дар речи.

Многие из них не поверили, что перед ними – та самая Польна. За месяцы карантина певица поправилась едва ли не вдвое. «Располнела донельзя, – ахнули зрители. – Совсем не следит за собой!»

Для выхода на сцену певица надела модное платье неонового цвета свободного кроя. А чтобы скрыть полноту, Ева поверх него накинула черный пиджак. Но это помогло мало: лишние килограммы, набранные на карантине, видны невооруженным взглядом.

Когда певица запела, сомнений у посетителей не осталось: перед ними та сама Ева. На тему своей полноты звезда не говорила. В этот вечер она исполнила свои лучшие хиты. Голос, надо отметить, у нее звучит так же ярко, как и прежде!

Кстати, на днях Ева призналась, что занимается не только пением и воспитанием детей. Оказалось, что сейчас артистка осваивает цигун и японское искусство владения мечом иайдо. А также учится писать натюрморты в Суриковском училище, пишет sobesednik.ru.