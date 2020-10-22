ГАЛЕРЕЯ ⟩ Народное голосование продолжается! Помогите выбрать победителей конкурса «Мой папа – супергерой»!

В воскресенье, 8 ноября, празднуется День отца. Портал Limon.ee в честь этого праздника проводит традиционный фотоконкурс «Мой папа – супергерой». Дорогие читатели, проголосуйте в галерее и помогите нам выбрать победителей конкурса!
Напоминаем условия конкурса:
Участники должны были отправить нам снимок (один!), которым нужно было подтвердить высказывание «Мой папа – супергерой!». На фото должен быть папа и его ребенок (дети). Это могут быть как забавные снимки из будней вашего супергероя, так и фото с отдыха. Фантазию и ваше чувство юмора мы непременно оценим!
Фотографии, по мнению редакции соответствующие условиям конкурса, участвуют в народном голосовании (с 2 по 6 ноября (до 12:00), по результатам которого будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет и главного победителя.
Внимание! Присылая фото, вы даете Limon.ee право на ее публикацию в статье и галерее.
Приз за 1 место включает:
- Сертификат от развлекательного центра O'Learys на посещение для 5 человек, которое включает: час игры в боулинг, 20€ кредита на игры по вашему выбору, закуски, основные блюда и приветственные напитки. Вы можете посетить O'Learys в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden.
- Приятный памятный подарок для папы от компании Woody Art
- Подарки с символикой Limon.ee
Приз за 2 и 3 места включает в себя:
- Подарочная карточка на 25 евро от развлекательного центра O'Learys
- Приятный памятный подарок для папы от компании Woody Art
- Подарки с символикой Limon.ee
Партнеры нашего конкурса:
Развлекательные центры O'Learys, которые ждут вас в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden. В O'Learys есть множество возможностей весело провести время: спортивные рестораны, бары, дорожки для боулинга, бильярд, шаффлборд, площадки для игры в мяч, интерактивные игры, игры в виртуальной реальности, более ста экранов и трансляции спортивных соревнований, отдельные помещения для праздников и семинаров.
Здесь есть все, чтобы весело и приятно провести время с семьей, друзьями, провести день рождения или каникулы. В O'Learys найдутся развлечения и для детей, и для родителей – никому не будет скучно.
На сайте и в соцсетях O'Learys можно узнать график спортивных трансляций и прийти поболеть за любимых спортсменов во времена, когда на стадионе это иногда просто невозможно сделать.
В O'Learys можно вкусно перекусить или насладиться полноценным обедом или ужином в приятной кампании. В меню O'Learys можно найти блюда на любой вкус – от закусок до бургеров, стейков и десертов.
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