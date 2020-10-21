СМОТРИМ ⟩ Фильмы, наполненные духом путешествий

ФОТО: Megogo.net

Двое случайных знакомых встречаются в Токио, куда каждый из них прилетает по своей причине. Стареющий актер из Америки – Боб Харис, приехал для того, чтобы сняться в рекламе виски и получить солидный гонорар. Но он искренне несчастен, устал от многолетнего брака, циничен и забыл каково это радоваться жизни. А Шарлотта приехала в столицу Японии за своим мужем. Она тоже несчастна и не понимает куда двигается по жизни. У них с Бобом есть что-то общее и мимолетное знакомство быстро перерастает в дружбу. Фильм наполнен меланхолией и духом Японской столицы.

ФОТО: Megogo.net

Еврей из Америки приезжает в Украину для того, чтобы найти женщину, которая спасла его дедушку от расстрела во времена Второй мировой войны. Он хочет увидеть местность, в которой мог бы жить, если бы дедушка не уехал в другую страну. Фильм очень добрый, но с легкой ноткой абсурда, который показывает страну с не лучшей стороны. Во время путешествия главные герои меняются и открывая тайны прошлого, открывают и себя.

ФОТО: Megogo.net

Марион и Бен недавно познакомились в Tinder и спонтанно решили отправиться в Болгарию. Но что-то пошло не так, и страна встречает их негостеприимно. Путешествие оказывается большим испытанием для пары, которая едва друг друга знает. Фильм наполнен смешными моментами и неудачными соседями, которые только приносят хлопоты.

ФОТО: Megogo.net

Берт и Верона готовятся стать родителями, но из-за обстоятельств, их ничего не держит там, где они раньше жили. В поисках лучшей жизни, и места для обитания, они отправляются в путешествие по стране. Приезжая к своим знакомым и видя их семьи, это путешествие станет для них знаковым и натолкнет на раздумья. Фильм наполнен жизненными эмоциями и точно не оставит вас равнодушными.

ФОТО: Megogo.net