СМОТРИМ ⟩ Фильмы, наполненные духом путешествий

Если вы соскучились за путешествиями, сбором чемоданов, легкому мандражу перед началом поездки и неизвестным, то эта подборка точно для вас. Все киноленты можно посмотреть легально на медиасервисе MEGOGO и насладиться романтикой новых мест. Но от этих кинолент в отпуск захочется еще сильнее, мы предупреждаем.
Двое случайных знакомых встречаются в Токио, куда каждый из них прилетает по своей причине. Стареющий актер из Америки – Боб Харис, приехал для того, чтобы сняться в рекламе виски и получить солидный гонорар. Но он искренне несчастен, устал от многолетнего брака, циничен и забыл каково это радоваться жизни. А Шарлотта приехала в столицу Японии за своим мужем. Она тоже несчастна и не понимает куда двигается по жизни. У них с Бобом есть что-то общее и мимолетное знакомство быстро перерастает в дружбу. Фильм наполнен меланхолией и духом Японской столицы.
Еврей из Америки приезжает в Украину для того, чтобы найти женщину, которая спасла его дедушку от расстрела во времена Второй мировой войны. Он хочет увидеть местность, в которой мог бы жить, если бы дедушка не уехал в другую страну. Фильм очень добрый, но с легкой ноткой абсурда, который показывает страну с не лучшей стороны. Во время путешествия главные герои меняются и открывая тайны прошлого, открывают и себя.
Марион и Бен недавно познакомились в Tinder и спонтанно решили отправиться в Болгарию. Но что-то пошло не так, и страна встречает их негостеприимно. Путешествие оказывается большим испытанием для пары, которая едва друг друга знает. Фильм наполнен смешными моментами и неудачными соседями, которые только приносят хлопоты.
Берт и Верона готовятся стать родителями, но из-за обстоятельств, их ничего не держит там, где они раньше жили. В поисках лучшей жизни, и места для обитания, они отправляются в путешествие по стране. Приезжая к своим знакомым и видя их семьи, это путешествие станет для них знаковым и натолкнет на раздумья. Фильм наполнен жизненными эмоциями и точно не оставит вас равнодушными.
Марион и Джек отправляются в Париж, к родителям Марион, чтобы спасти и внести романтики в свои отношения, которые не выдержали проверки бытом. Но там оказывается, что они и вовсе друг друга не знали. Пробыв в отношениях два года, пара знакомятся друг с другом по-новому. Но Джеку не по духу Франция, ведь там они постоянно встречают бывших любовников Марион.