Ср, 21.10.2020
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ВИДЕО ⟩ Танец Дональда Трампа взорвал Сеть и обещает стать новым «опа гангам стайл»

Дональд Трамп на предвыборном ралли.

ФОТО: SAUL LOEB/AFP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп исполнил танец под песню Y.M.C.A. американской группы Village People, выступая на предвыборном митинге. Видео танца приобрело вирусный характер в Интернете.

До этого Трамп рассказал о самочувствии после приема неизвестного препарата от коронавируса: по словам главы Белого дома,  он почувствовал себя суперменом. Президент США заявил, что не в курсе, каким  именно средством его лечили, допустив, что это могли быть антитела. Быстрое излечение Трампа от коронавируса породило версии о постановочном характере заболевания. Некоторые наблюдатели отметили поразительно быстрый срок, понадобившийся относящемуся по возрасту к группе риске Трампу для выздоровления.

Танец Трампа вызвал неоднозначную реакцию. Один из пользователей усмотрел в происходящем цинизм, учитывая, что в США скончались более двухсот тысяч человек, которым ранее поставили диагноз «коронавирус», пишет портал «9 Канал Израиль».

Пользователь, опубликовавший ролик с танцем Трампа, выставил также ролик с танцем Барака Обамы на одном из предвыборных мероприятий.

Также многие пользователи Сети не обошли танец стороной и выдали свою версию под ремикс Coldplay, Savage - Viva La Vida X Swing (Viva La Swing).

@julia_keith_

##duet with @crisnate0 This just might be the hardest tik tok dance I’ve ever done

♬ Viva La Swing ps. tugboat_spenny is OG spinner - Mingaling 2.0
@thedancingbuilder86

##duet with @crisnate0 ##trump ##danceoff ##trumpdance ##duet ##tiktokdance ##DOLLHOUSECHALLENGE ##xyzbca ##slippers

♬ Viva La Swing ps. tugboat_spenny is OG spinner - Mingaling 2.0

Напомним, что во время кампании 1996 года президент России Борис Ельцин, желая продемонстрировать хорошую физическую форму, станцевал на предвыборном мероприятии с участием звезд российской эстрады.

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