ВИДЕО ⟩ Танец Дональда Трампа взорвал Сеть и обещает стать новым «опа гангам стайл»

Президент США Дональд Трамп исполнил танец под песню Y.M.C.A. американской группы Village People, выступая на предвыборном митинге. Видео танца приобрело вирусный характер в Интернете.
До этого Трамп рассказал о самочувствии после приема неизвестного препарата от коронавируса: по словам главы Белого дома, он почувствовал себя суперменом. Президент США заявил, что не в курсе, каким именно средством его лечили, допустив, что это могли быть антитела. Быстрое излечение Трампа от коронавируса породило версии о постановочном характере заболевания. Некоторые наблюдатели отметили поразительно быстрый срок, понадобившийся относящемуся по возрасту к группе риске Трампу для выздоровления.
Танец Трампа вызвал неоднозначную реакцию. Один из пользователей усмотрел в происходящем цинизм, учитывая, что в США скончались более двухсот тысяч человек, которым ранее поставили диагноз «коронавирус», пишет портал «9 Канал Израиль».
Пользователь, опубликовавший ролик с танцем Трампа, выставил также ролик с танцем Барака Обамы на одном из предвыборных мероприятий.
October 13, 2020
Также многие пользователи Сети не обошли танец стороной и выдали свою версию под ремикс Coldplay, Savage - Viva La Vida X Swing (Viva La Swing).
@julia_keith_
##duet with @crisnate0 This just might be the hardest tik tok dance I’ve ever done♬ Viva La Swing ps. tugboat_spenny is OG spinner - Mingaling 2.0
@thedancingbuilder86
##duet with @crisnate0 ##trump ##danceoff ##trumpdance ##duet ##tiktokdance ##DOLLHOUSECHALLENGE ##xyzbca ##slippers♬ Viva La Swing ps. tugboat_spenny is OG spinner - Mingaling 2.0
Напомним, что во время кампании 1996 года президент России Борис Ельцин, желая продемонстрировать хорошую физическую форму, станцевал на предвыборном мероприятии с участием звезд российской эстрады.