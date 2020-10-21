ВИДЕО ⟩ Танец Дональда Трампа взорвал Сеть и обещает стать новым «опа гангам стайл»

До этого Трамп рассказал о самочувствии после приема неизвестного препарата от коронавируса: по словам главы Белого дома, он почувствовал себя суперменом. Президент США заявил, что не в курсе, каким именно средством его лечили, допустив, что это могли быть антитела. Быстрое излечение Трампа от коронавируса породило версии о постановочном характере заболевания. Некоторые наблюдатели отметили поразительно быстрый срок, понадобившийся относящемуся по возрасту к группе риске Трампу для выздоровления.

Танец Трампа вызвал неоднозначную реакцию. Один из пользователей усмотрел в происходящем цинизм, учитывая, что в США скончались более двухсот тысяч человек, которым ранее поставили диагноз «коронавирус», пишет портал «9 Канал Израиль».

Пользователь, опубликовавший ролик с танцем Трампа, выставил также ролик с танцем Барака Обамы на одном из предвыборных мероприятий.

Также многие пользователи Сети не обошли танец стороной и выдали свою версию под ремикс Coldplay, Savage - Viva La Vida X Swing (Viva La Swing).