Эстонские народные приметы: варежки предохраняют не только от холода, но и от злого человека, и от нечистой силы

Во всей Эстонии люди верили в примету: что делаешь в первый день Нового года, то будешь делать весь год.

Звёздная ночь предвещала большой приплод скота, покрытый изморозью лес - урожайный год.

Эстонские крестьяне верили, что одежда может оберегать от несправедливости господ. Чтобы защитить себя от неправедного решения на суде с помещиком, крестьяне надевали особую «судебную одежду» или, по крайней мере, «судебные варежки», которые служили талисманом.

Многим деталям одежды эстонцы в старину приписывали чудодейственную силу. Считалось, что пояс придаёт телу крепость и силу, защищает от недугов и болезней, а женский пояс ещё и способствует рождению детей. Варежки предохраняют не только от холода, но и от злого человека и от нечистой силы. Поэтому варежки иногда надевали даже летом в жаркую погоду или носили их за поясом. Не забывали положить пару варежек и в короб со свадебными подарками. Магическую силу приписывали и различным украшениям.

Чтобы изделие получилось удачным, а постройка крепкой, надо хвойные деревья срубать в период растущей луны, а лиственные - в период убывающей.

В Юрьев день запрещались работы, связанные с шумом и грохотом - чтобы летом не ударило молнией. ( Юрьев день — день памяти св. Георгия, отмечаемый у православных 23 апреля/ 5 мая, у католиков — 24 апреля).

Чтобы быстрее выпал снег, в Михайлов день (29 сентября) в Тартумаа и Вырумаа пастухи обводили белого барана или козу три раза вокруг большого камня, пишет Finnougoria.ru.

В Михайлов день (29 сентября) вечером смотрели: есть ли у коров во рту соломинки. Они означали, что кормов на зиму может не хватить.

Лунная ночь и солнечный день в Михайлов день (29 сентября) означали, что кормов на зиму для скотины хватит.

Чтобы в семье было счастье, в день Кадри (25 ноября) звонили в колокольчики.

Солнечная и ясная погода в Тынисов день (17 января) предвещала богатое на сено и зерно лето. Говорили, что, «если мужик успевает запрыгнуть на лошадь, пока светит солнце - этого достаточно, чтобы погода во время сенокоса была сухой».

В Мадисов день (29 февраля) наблюдали за погодой - осадки предвещали обилие насекомых и змей летом.

По всей Эстонии известен обычай скольжения по льду в Масленицу - чем дольше скольжение, тем выше уродится лен.

В Масленицу надо было стричь волосы - чтобы они стали гуще. Обилие сосулек в этот день обещало хороший, высокий лён.