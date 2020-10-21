ВЫ АХНЕТЕ! ⟩ Эвелина Бледанс раскрыла зарплаты артистов в российском театре

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro звезда призналась, что многие актеры театра не могут похвастаться достойной оплатой труда. Не так давно Кристина Асмус, рассказала, что получает в театре Ермоловой меньше 22 тысяч рублей (менее 240 евро по сегодняшнему курсу), однако уходить не собирается. «Я никогда не работала в государственном театре, но у меня огромное количество коллег, которые действительно трудятся примерно за такую плату. Понятно, что звездам дают надбавку, но базовая сумма она такая», - рассказала Бледанс.

При этом у самой Эвелины немного другие условия: «Я работаю в антрепризе. Там изначально оговоренный гонорар. Ты напрямую договариваешься с продюсером».

В свою очередь, актриса Александра Ребенок, заявила, что заработок актера театра во многом зависит от его трудоспособности: «Есть основной оклад, а дальше все в твоих интересах. То есть ты получаешь за каждый сыгранный спектакль. Каждый актер замотивирован, чтобы играть, как можно больше спектаклей. Таким образом, ты в какой-то мере контролируешь свой заработок. Если готов, то играй хоть тридцать дней в месяц».