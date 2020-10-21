Судьба шести знаков Зодиака в ноябре изменится до неузнаваемости!

Для кого-то это будет месяц прощания с прошлым, для кого-то встречи с будущим, а кто-то просто продолжить жить так, как он живет сейчас.

Но астрологи рассказали нам о том, что этот месяц станет судьбоносным для шести знаков Зодиака, а это значит, что у них произойдет нечто особенное: появятся новые обязанности, новые проблемы и новые радости.

оябрь богат на сюрпризы и маленькие подарки Судьбы, это месяц, который поможет расставить приоритеты и найти точку опоры, обещает astorhit.info.

Овен

Овен в ноябре рискует потерять свою работу из-за подставы нового сотрудника, но это только пойдет вам на пользу. Потому что вам сразу же предложат еще более солидную должность, где ваша зарплата в разы превысит зарплату вашего злостного недоброжелателя.

Близнецы

Близнецам звезды готовят шикарные перемены в личной жизни, ваше обаяние и внутренний шарм буквально заворожит того, кто вам интересен.

Весь месяц вы будете купаться в любви и заботе, нежности и теплоте чувств человека, который станет вам родным в считанные дни.

Лев

Судьбоносным ноябрь станет для Льва, в чьей жизни прибавится путешествий и ярких событий.

Хорошие новости издалека в корне изменят ваши планы, но это пойдет вам на пользу, а члены семьи будут безмерно счастливы.

Скорпион

Скорпионам удастся покончить с черной полосой в своей жизни, ведь эта полоса уже сильно затянулась и не дает спокойно жить.

Ноябрь — это ваш месяц, и он принесет вам много того, чего вы недополучали от Судьбы в последние годы.

Водолей

Водолей получит шикарное предложение от представителя противоположного пола, но это будет не обязательно предложение руки и сердца. Вам могут предложить путешествие, новую должность, повышение зарплаты.

Рак

Рак в ноябре будет особенно активным, потому что Меркурий окажет на него свое влияние, это поможет Раку побороть трудности.

Ноября станет для него судьбоносным месяцем в той области жизни, в которой Рак сейчас запутался и не может сам разобраться.