ПОКУПАЕТЕ? ⟩ Эстонский миллионер продает историческую усадьбу и собственный остров, чтобы отправиться путешествовать

По словам бизнесмена, все однажды заканчивается, как и его дни в качестве хозяина поместья. «История усадьбы восходит к 16 веку, а моя история здесь - всего лишь 20 лет. Я надеюсь, что поместье найдет нового хозяина, который и дальше будет заботиться о нем и сохранит как историческую ценность», - говорит Арро.

По словам Арро, единственным постоянным владельцем поместья было семейство Беллинсгаузен, а двое членов этой семьи совершили кругосветное путешествие. Самым известным из них считается первооткрыватель Антарктиды. "При покупке имения я просто обратил на этот факт внимание. В этом году была проведена мемориальная экспедиция, посвященная открытию Антарктиды. Надеюсь, однажды я сам смогу совершить это путешествие, но примерно через десять лет», - замечает бизнесмен.

Арро также продает свой остров Пихлалайд. У бизнесмена был план построить базу отдыха на острове площадью 6,64 га, но пока с туризмом в Эстонии, да и во всем мире, дела обстоят не очень.

Остров Пихлалайд. ФОТО: Tiit Tõnurist/Hiiumaa Mudeliklubi/Wikimedia Commons

История поместья Пилгузе, принадлежащего Арро, началась в 1558 году, когда предку будущего исследователя Хинриху Беллинсгаузену был передан в вечное пользование участок земли. Поместье оставалось во владении Беллинсгаузенов до 1778 года. Современное название поместья - Пилгузе - относится к двухвековому правлению семьи.

Следующее столетие было слишком ярким в истории усадьбы. Для балтийских немцев усадьба была словно горячая картошка, которую ни одна семья не хотела долго держать в своих руках. В разные годы поместье принадлежало различным семьям, а в 1908 году его купил Российский Аграрный банк, и уже спустя год на территории поместья открылся Сааремааский рыцарский духовный госпиталь, который функционировал там до 1994 года.