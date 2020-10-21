Гороскоп на 21 октября: кому из знаков Зодиака нельзя ни на кого рассчитывать

Овен

Как вы подготовитесь к важной встрече, так она и пройдет. Можете рассчитывать на интересное деловое сотрудничество.

Телец

Ваша невнимательность вам дорого обойдется. Не забывайте ценные вещи и читайте документы, которые подписываете.

Близнецы

Пока рано приступать к реализации глобальных идей, лучше распланируйте стратегию на будущее.

Рак

В этот день вы прочувствуете на себе, что нет предела совершенству. Можете рассчитывать на улучшение своих дел, пишет «Сегодня».

Лев

Прислушайтесь к знакам Судьбы, и тогда вы решите вопрос, который в последнее время не давал вам покоя.

Дева

Будьте готовы к финансовой проблеме и включайте режим экономии. Но успокойтесь – это временные неприятности.

Весы

Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше никому не поручайте дела, а займитесь ими сами.

Скорпион

Старайтесь меньше говорить и больше делать, потому что вас будут оценивать по вашим поступкам.

Стрелец

Деловые встречи в этот день будут полезными и продуктивными. Вы сможете создать базу и наработки на будущее.

Козерог

Не стоит никого критиковать в этот день, тогда и вас никто из окружающих не осудит и не предъявит претензии.

Водолей

Любые возражения в этот день будут неуместны. Вам укажут на ваши ошибки, которые придется исправлять.

Рыбы