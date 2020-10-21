Гороскоп на 21 октября: кому из знаков Зодиака нельзя ни на кого рассчитывать

Гороскоп говорит, что Тельцы нарвутся на мошенников, а Скорпионов украсят их поступки.
Овен
Как вы подготовитесь к важной встрече, так она и пройдет. Можете рассчитывать на интересное деловое сотрудничество.
Телец
Близнецы
Пока рано приступать к реализации глобальных идей, лучше распланируйте стратегию на будущее.
Рак
Лев
Прислушайтесь к знакам Судьбы, и тогда вы решите вопрос, который в последнее время не давал вам покоя.
Дева
Будьте готовы к финансовой проблеме и включайте режим экономии. Но успокойтесь – это временные неприятности.
Если вы хотите, чтобы все было сделано правильно, лучше никому не поручайте дела, а займитесь ими сами.
Скорпион
Старайтесь меньше говорить и больше делать, потому что вас будут оценивать по вашим поступкам.
Стрелец
Деловые встречи в этот день будут полезными и продуктивными. Вы сможете создать базу и наработки на будущее.
Козерог
Не стоит никого критиковать в этот день, тогда и вас никто из окружающих не осудит и не предъявит претензии.
Водолей
Любые возражения в этот день будут неуместны. Вам укажут на ваши ошибки, которые придется исправлять.
Рыбы
Чем меньше вы будете знать, тем спокойнее вам будет житься. Отложите подальше свою любознательность.