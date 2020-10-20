Первое интервью дочери Любови Успенской после побега из психушки

30-летняя Плаксина обратилась за помощью к ведущему шоу «Пусть говорят» Дмитрию Борисову. Художница уверяет: отец упек ее в клинику для душевнобольных. Несколько дней она провела в лос-анджелесском центре Del Amo и не могла выйти на связь. «Неделю меня таскали по психушкам. Мой друг, я знаю, что ты поможешь мне найти справедливость в этой ситуации», — жаловалась она журналисту.

Дочь Успенской заявила, что даже врач не увидел в ее поведении ничего подозрительного, однако родственники настойчиво просили о длительной реабилитации. По мнению Татьяны, все из-за меркантильных интересов. Якобы отец Александр Плаксин попросту хочет продать квартиру, в которой она проживает. «Он хочет меня припрятать, чтобы забрать себе деньги. Я увидела, что он монстр», — говорила девушка.

Сейчас Плаксина находится дома. Первое, что она сделала — поспешила сменить замки. Она уверена, что только публичная огласка семейной драмы поможет ей обезопасить свою жизнь. Татьяна уверена: родители всеми способами хотят избавиться от ненавистной дочери. «Какое примирение? Эти люди хотели меня убить!» — негодовала наследница артистки.

Звездная наследница раздавлена, ведь в Америке — у отца она искала долгожданное убежище от матери. Девушка давно называет Успенскую не иначе как тираном, который всегда завидовал ее талантам. «Мама, все, что ты творила и чем жила, оно теперь будет обнародовано и выходит на поверхность, — говорила художница в эфире Первого канала. — Потому что невозможно дальше прикрывать свои грехи. Папа, тебе могу сказать то же самое. Наконец-таки и твоя маска сорвана, и тебе больше не надо играть. Твое истинное лицо, которое скрывалось за миловидной внешностью, тоже вышло на поверхность».

Любовь Залмановна тяжело переживает конфликт с дочерью. Она заявляла, что во всем виноват муж, который потакал развитию пагубного пристрастия у дочери. А подруга певицы Наталья Лапина и вовсе подозревает, что проблемы с челюстью у Татьяны возникли из-за зависимости. «Дешевая наркота выедает десны!» — говорила актриса.