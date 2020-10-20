ВИДЕО ⟩ Из ряда вон выходящая ситуация в ночном клубе Pardon: что это вообще такое было?

Пылтсамаа, ночной клуб Pardon, на сцене зажигает популярная группа Hellad Velled, вместе с ними и гости вечеринки. В 22:07 у темного входа в увеселительное заведение появляется сотрудница Департамента здоровья Эстонии - инспектор Лыунаского регионального отделения Маргит Матт. Но она здесь не одна, а вместе с полицейскими. И вот они уже внутри, праздник в этот момент ставится на паузу.

«Произошло довольно неприятное стечение обстоятельств, когда сотрудник Департамента здоровья примерно в 22:07 вошел в клуб, не представился, не показал служебное удостоверение, был он в сопровождении полиции. Они сказали охранникам, что пришли с проверкой. Сначала прямо у входа осуществили так называемый визуальный контроль помещения», - сказал собственник клуба Pardon Хейко Мерикан.

«В данном случае в Департамент здоровья пришло такое обращение, согласно которому было подозрение, что в клуб могло прийти больше людей, чем позволено для этого здания», - сказал руководитель службы по рассмотрению споров Департамента здоровья Матс Хансен.

Согласно предписанию волости Пылтсамаа, учитывая площадь ночного клуба, в нем во время пандемии коронавируса может находиться лишь не более 37 человек.

«Инспектор Департамента здоровья утверждал, что у нас здесь больше людей. Супруга утверждала, что нет, потому что она сама в 21:55 пересчитала людей и получила совершенно другие цифры. После этого снова начался повторный пересчет людей... инспектор потребовал включить свет, выключить музыку, остановить вечеринку. И начали считать гостей как цыплят по осени. Получилось 36 человек, а я пришел в клуб к тому моменту, когда завершался уже пересчет. Моя супруга переспросила: одинаково ли мы поняли, что в клубе 36 человек? Инспектор после небольшого раздумья ответила, что моя жена - 37-я, а этот мужчина здесь - уже 38-й, указав на меня. Тогда жена представила меня - руководителя клуба», - сказал Хейко Мерикан.

Давайте вставим сюда свои 5 копеек. Сотрудница Департамента здоровья пришла сюда с волостным чиновником и двумя полицейскими, всего их было четверо. Но их не посчитали! Но они же тоже вдыхали-выдыхали воздух в этом клубе. Хотя, многие владельцы клубов пообещали контролеров не впускать в заведение, потому что в маленьком помещении, где каждый гость подсчитан, и это уже будут лишние люди.

Но акт о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в клубе Pardon составлен. Согласно этому документу, 10 октября в 22:10 в ходе проверки было выявлено, что в заведении находилось 38 посетителей, два работника за барной стойкой и охранник. У него был бесконтактный термометр для измерения температуры у пришедших.

Дезинфицирующие средства гостям были предоставлены, дозаторы находились на первом и на втором этажах, также на стене имелась памятка о COVID-19.

Клиенты были рассредоточены в помещениях клуба, но масок на них не было.