Привет 2000-е ⟩ Настолько плохо, что хорошо: звезда эстонского реалити выпустил новый хит

Эстонская звезда реалити-шоу Кристо Койк выпустил свой первый сингл, который называется «Джекпот». Предлагаем читателям Limon.ee послушать композицию и оставить свое мнение в комментариях.
«Премьера моих песен была моей давнишней мечтой. Надеюсь, вам понравится эта песня, и надеюсь, что скоро мы встретимся в клубах по всей Эстонии», - поделился Кристо Койк, прославившийся в реалити-шоу Rannamaja («Каникулы в Мексике по-эстонски»).
К недавно опубликованной песне также сделали энергичный музыкальный клип, в котором также участвует другая реалити-звезда - Хелена Клаар.
Кажется, что по крайней мере первым слушателям песня пришлась по нраву. «У меня просто нет слов, насколько хороша эта песня», - комментирует девушка по имени Янели на Youtube. «Очень хорошая песня», - добавляет другой комментатор.
А как вам, дорогие читатели, песня, исполнение которой напоминает музыкальный стиль начала 2000-х? Оставляйте свое мнение в комментариях!