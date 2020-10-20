Привет 2000-е ⟩ Настолько плохо, что хорошо: звезда эстонского реалити выпустил новый хит

«Премьера моих песен была моей давнишней мечтой. Надеюсь, вам понравится эта песня, и надеюсь, что скоро мы встретимся в клубах по всей Эстонии», - поделился Кристо Койк, прославившийся в реалити-шоу Rannamaja («Каникулы в Мексике по-эстонски»).

К недавно опубликованной песне также сделали энергичный музыкальный клип, в котором также участвует другая реалити-звезда - Хелена Клаар.

Кажется, что по крайней мере первым слушателям песня пришлась по нраву. «У меня просто нет слов, насколько хороша эта песня», - комментирует девушка по имени Янели на Youtube. «Очень хорошая песня», - добавляет другой комментатор.