ВИДЕО ⟩ История парка Лёвенру в Таллинне. Прогуляемся?

На пересечении таллинских улиц Линну-теэ и Мустамяэ-теэ в тени деревьев расположился парк Лёвенру. Сегодня здесь любят проводить время жители окрестных районов. Красивый парк, территория которого со всех сторон окружена водными каналами, привлекает в район людей разных возрастов.

История парка Лёвенру

Нынешний парк Левенру можно со всей ответственностью назвать местом историческим. Своим названием он обязан вице-губернатору Эстляндии Фридриху фон Левену, чья усадьба находилась тут в XVIII столетии. Спустя некоторое время нынешний парк перешёл в собственность Фридриха фон Розена, что послужило причиной появления второго названия этого места – Роосна.

На территории парка Левенру раньше находилось рыбное хозяйство и было налажено производство уксуса и шоколада. Зоной отдыха это место стало лишь в середине XIX века. Тогда на центральной аллее были установлены две привезённые из Германии скульптуры львов, из которых к сегодняшнему дню уцелела лишь одна.

В разные годы советского периода в парке Левенру находились то сельскохозяйственное подсобное хозяйство, то лесопитомник, то снова рыбозавод. В 70-е и 80-е годы здесь изучали растения и различные виды птиц участники кружка юных натуралистов, располагавшегося в находившемся поблизости Дворце пионеров (сегодня – дом детского творчества Kullo), пишет Triptoestonia.com.

Сегодняшний день парка

В 1993 году парк Левенру был взят под охрану государства. В 2004 году здесь начались масштабные работы по углублению водного канала. Тогда же на здешнем пруду появился красивый фонтан. О прошлом парка напоминают сохранившиеся с давних времён ледяной погреб и сарай для экипажей.

Возле главных ворот парка сегодня расположилось уютное кафе. Также тут оборудована детская площадка. Находится она напротив Kullo, неподалёку от официальной парковки.