СПЕЦЭФФЕКТЫ В КИНО ⟩ Угадайте, какие сцены в шпионском триллере «О2» были созданы на компьютере, а какие художниками?

Отечественный шпионский триллер «О2» уже посмотрели 35 000 человек. Помимо прекрасной работы съемочной группы, достоверных костюмов и часто подлинного реквизита, реалистичность эпохи 30-х годов прошлого века была достигнута с помощью первоклассных визуальных эффектов, пишет Elu24.

По словам Яна Вильюса, руководителя отдела визуальных эффектов «O2», в международной киноиндустрии планирование специальных и визуальных эффектов начинается очень рано - уже на этапе разработки сценария обсуждается с режиссером и оператором, как фильм должен выглядеть в итоге, что будет сделано на компьютере, а что смогут решить художники.

Ян подчеркнул, что компьютерные эффекты - вещь дорогостоящая, а бюджты эстонских фильмов всегда ограничены. «Обычно мы составляем список приоритетов, какие спецэффекты очень важны с точки зрения передачи сюжета фильма, а какие являются второстепенными. И менее важные иногда становятся финансово возможными. Поскольку один и тот же эффеке может быть и дороже, и дешевле, мы стараемся найти компромисс», - описывает процесс работы Вильюс.

«Спецэффект обычно должен быть чем-то, чего вы вообще не замечаете», - уверен профессионал.

Чтобы в кинотеатре все выглядело идеально, необходимо провести много сознательной и точно продуманной подготовки уже на съемочной площадке, поэтому работа над эффектами всегда идет рука об руку с техническим прогрессом и равитием компьютерных технологий. «Как бы хорошо вы все ни планировали заранее, всегда что-то нужно изобретать и дорабатывать в процессе», - утверждает Вильюс.

Вильюс, который работает в кино более 10 лет, очень доволен фильмом «О2», особо отмечая, что съмочной группе и актерам удалось очень ярко и исторически точно передать атмосферу и настроение Таллинна 30-х годов.

Визуальные эффекты были созданы для фильма в сотрудничестве с литовскими коллегами из постпродакшн компании Triplenode.

Давайте посмотрим на пять сцен из фильма, в которых визуальные эффекты сыграли особенно важную роль. Узнаете ли вы, какие современные детали были стерты, а какие, из прошлого, добавлены?

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