ВЫ БЫ ЗАПЛАТИЛИ? ⟩ Королева эстонских соцсетей готова публиковать свои интимные снимки на OnlyFans, чтобы заработать

23-летняя красотка отвечала поклоннику из Instagram, который попросил высказать мнение об OnlyFans. Лиза Линд призналась, что в последнее время думает о регистрации на этом популярном сайте, но слухи о портале довольно противоречивые, и Лиза пока не решается присоединиться к соцсети.

В Эстонии OnlyFans прославила звезда Мэрилин Нау, которая год назад стала зарабатывать на своих обнаженных снимках, За ней аккаунтами обзавелись блогер Энни Бритта, звезда реалити-шоу Хелен Кыпп, инстадива Сандра Роосме, певица Неле Кирсипуу и многие другие.

По словам Линд, изначально она отрицательно относилась к порталу. «Мне не понравилась эта идея, но теперь я понимаю, что моя реакция была отражением стреотипного отношения к подобным вещам, нас так запрограммировало общество: изображение обнаженного тела, если за это нужно платить, все еще считается чем-то из ряда вон выходящим», - пишет Лиза.

Однако ее мнение пока полностью не изменилось, и причина этому проста: OnlyFans заставляет женщин сосредотачиваться только на теле, и Лиза Линд такого подхода не одобряет. «Я не призываю женщин или мужчин сосредотачиваться только на одном аспекте жизни», - объясняет блогер, отмечая, что важен баланс между разумом и телом.

Линд видит и положительные стороны в OnlyFans. Она рассказала историю учительницы, которая работает с детьми и поэтому не может позволить себе публиковать фотографии ню, потому что общество осуждает это. Линд не понимает таких ограничений. Ей нравится OnlyFans как платформа, которая позволяет людям раскрепоститься и свободно открывать то, что табуирует общество.