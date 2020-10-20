Гороскоп на 20 октября: кто из знаков Зодиака найдет выход из тупиковой ситуации

Овен

Дела бизнеса идут на подъем, но не стоит транжирить полученные деньги – они вам еще пригодятся.

Телец

Ваше настроение подвержено перепадам, так что пусть вам под руку не попадаются ни в чем не повинные люди.

Близнецы

Если люди не выполняют то, что пообещали, отнеситесь к этому философски. Вы тоже не без греха.

Рак

Не стоит опускать руки, даже если ситуация кажется вам тупиковой. Если подумать, всегда найдется выход.

Лев

Старайтесь не критиковать окружающих, если не хотите, чтобы коллеги негативно высказывались о вас.

Дева

Ваши действия будут рассматривать под микроскопом, а потому старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.

Весы

Не стоит говорить людям то, что они пока не готовы услышать, лучше повремените со своими откровениями.

Скорпион

Ваш конек – осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Избегайте провокаций.

Стрелец

Ваше предложение покажется интересным коллегам и начальству, так что можете рассчитывать на одобрение.

Козерог

Разноплановый и утомительный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания и сил.

Водолей

Ваш успех у окружающих всецело будет зависеть от умения убеждать и привлекать к себе единомышленников, пишет «Сегодня».

Рыбы