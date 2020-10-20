Гороскоп на 20 октября: кто из знаков Зодиака найдет выход из тупиковой ситуации

Гороскоп говорит, что у Овнов будет удачный день, а Весам лучше не откровенничать.
Овен
Дела бизнеса идут на подъем, но не стоит транжирить полученные деньги – они вам еще пригодятся.
Телец
Близнецы
Если люди не выполняют то, что пообещали, отнеситесь к этому философски. Вы тоже не без греха.
Рак
Лев
Старайтесь не критиковать окружающих, если не хотите, чтобы коллеги негативно высказывались о вас.
Дева
Ваши действия будут рассматривать под микроскопом, а потому старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.
Не стоит говорить людям то, что они пока не готовы услышать, лучше повремените со своими откровениями.
Скорпион
Ваш конек – осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Избегайте провокаций.
Стрелец
Ваше предложение покажется интересным коллегам и начальству, так что можете рассчитывать на одобрение.
Козерог
Разноплановый и утомительный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания и сил.
Водолей
Ваш успех у окружающих всецело будет зависеть от умения убеждать и привлекать к себе единомышленников, пишет «Сегодня».
Рыбы
В этот день все решается легче, чем вы думали. Просто двигайтесь в нужном направлении, не оглядываясь на преграды.