ВИДЕО ⟩ Скандальный стример жестко избил блогершу в прямом эфире

После какой-то реплики собеседницы парень вскипел, схватил ее за шею и несколько раз ударил об стол головой. Примечательно, что все это произошло на мероприятии, где присутствовали коллеги Бурима, а проходила вечеринка в одной из башен «Москвы-Сити». Пострадавшая Алена Ефремова также оказалась блогером, она известна под ником _cyberbabe_, а на ее Инстаграм подписано более 17 тысяч человек. Автор поспешил удалить запись стрима, но ролик уже успели сохранить шокированные пользователи.

В своем аккаунте Алена выложила несколько видео, где рассказала, что ей диагностировали ушибы мягких тканей. Также девушка сообщила, что направляется в полицию, чтобы написать заявление на своего обидчика, которого назвала неадекватным. Пользователи сразу разделились на два лагеря: одни стали жалеть пострадавшую, другие высказали мнение, что все это просто черный пиар, который решили устроить молодые блогеры.