ВИДЕО ⟩ Скандальный стример жестко избил блогершу в прямом эфире

Скандальный стример Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, который не так давно стал объектом тщательного разбора и критики Юрия Хованского, угодил в скандал, который точно не останется без последствий для блогера: в прямом эфире Андрей избил девушку, пишет Super.ru.
После какой-то реплики собеседницы парень вскипел, схватил ее за шею и несколько раз ударил об стол головой. Примечательно, что все это произошло на мероприятии, где присутствовали коллеги Бурима, а проходила вечеринка в одной из башен «Москвы-Сити». Пострадавшая Алена Ефремова также оказалась блогером, она известна под ником _cyberbabe_, а на ее Инстаграм подписано более 17 тысяч человек. Автор поспешил удалить запись стрима, но ролик уже успели сохранить шокированные пользователи.
В своем аккаунте Алена выложила несколько видео, где рассказала, что ей диагностировали ушибы мягких тканей. Также девушка сообщила, что направляется в полицию, чтобы написать заявление на своего обидчика, которого назвала неадекватным. Пользователи сразу разделились на два лагеря: одни стали жалеть пострадавшую, другие высказали мнение, что все это просто черный пиар, который решили устроить молодые блогеры.
Предыдущий пост удалили. Мелстрой избил меня вчера ночью и прилюдно унизил в своём стриме. Все, кто может помочь с организацией судебного процесса и обладающие ценной информацией по этому поводу - пожалуйста, дайте связь через Директ с пометкой «суд/адвокат». Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месево из железа, крови и кусков Кожи. Нахожусь в состоянии аффекта, конечности трясёт, голова раскалывается при любом повороте/движении. Все, кто в здравом уме меня поддержат. Чего он хотел добиться, избивая меня? Добился своего, ни один нормальный человек, который себя уважает, не будет его аудиторией. Она потеряна. Если бы я заранее знала, что там происходит, то этого бы не произошло. Таких людей лечить надо, неуравновешенность граничит с психозом. Интересно, много ли он замял подобных дел с помощью бабок. Все, кто пострадал от его рук и хочет присоединиться к коллективному иску, пишите в Директ с той же пометкой. Если у него есть условка, то привлечём к уголовке. Справедливость есть
«Этот человек психически неуравновешен и может принести серьезный физический ущерб здоровью. Я знаю, что подобные ситуации происходили и на нём висит административная ответственность», — написала Алена. Позже блогер сообщила, что потребует у напавшего на нее Mellstroy миллион рублей компенсации, тогда как сам парень уже предложил ей 100 тысяч, чтобы замять дело.