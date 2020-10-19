ФОТО ⟩ Открылся первый в мире отель для зараженных коронавирусом

Первый в мире отель только для зараженных новым коронавирусом открылся в Чехии.

Сообщается, что четырехзвездочный отель сети Chech Inn Hotels расположился в центре чешской столицы – Праги. Гостиница состоит из 55 номеров, в которых могут останавливаться только постояльцы с подтвержденным диагнозом.

Для защиты сотрудников он работает с клиентами бесконтактно: номера можно забронировать по телефону или интернету, вместо администраторов на ресепшн находятся мониторы, а ключи от комнат оставлены прямо в дверях.

Безконтактный чекин ФОТО: hotelcovid.cz

Также гостям предоставляются услуги доставки продуктов и лекарств в номера.

Отмечается, что сейчас в нем в основном останавливаются сотрудники чешских компаний, а также пары, которые не хотят заражать других членов семьи.

Добавим, что минимальная стоимость суточного проживания в гостинице в октябре составляет тысячу крон (37 евро).