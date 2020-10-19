ФОТО ⟩ Мечтали жить как Кен и Барби? В Тарту продается настоящий дом с барби-кухней!

Двухэтажный дом изнутри просторен и грамотно спланирован. В доме четыре спальни, две гостиные и туалета, одна душевая и ванная комната. Кроме того, в доме также есть подсобное помещение, гараж и сауна с красивым предбанником. Площадь жилого дома составляет 206,5 квадратных метров, а сам дом расположен на участке 1729 квадратных метров, пишет портал Elu24.

Гостиная комната. ФОТО: KV.EE

Кухня открытого плана в гостиной на первом этаже наверняка привлечет внимание каждого зрителя. Не каждый день видишь пастельно-розовую кухню! Однако нестандартная цветовая гамма кажется современной и мягкой. Несомненно, готовить на ярко оформленной кухне одно удовольствие. Во время работы на такой кухне, наверняка, на языке так и будут крутиться слова известной песни о мире Барби: «I'm a Barbie girl, in the Barbie world, Life in plastic, it's fantastic!».

Розовая кухня ФОТО: KV.EE

Просто рай для Кена и Барби! ФОТО: KV.EE

Помимо жилого дома, на участке есть небольшая хозяйственная постройка, которую также можно использовать как жилой дом. В здании четыре комнаты общей площадью 47,9 квадратных метра.

На частной территории растут различные фруктовые деревья и декоративные кустарники. Задний фасад собственности граничит с участком леса - оттуда можно увидеть только взгляды диких животных. Рядом с домом есть продуктовый магазин, и дороги с малым движением, которые соединяют Ихасте с центром Тарту.

Сауна ФОТО: KV.EE