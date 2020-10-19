Облом ⟩ Таня Михайлова с мужем купили лесной участок на Хийумаа, но не все так радужно, как казалось сначала

Ранее Limon.ee писал, что у Микка Саара и Тани Михайловы-Саар появилось новое хобби, а именно они оба записались в садоводческую школу Luua. Микк начал свой второй год в области лесного хозяйства, а Таня начала приобретать специальность ландшафтной архитектуры.

Воодушевленные новым делом, пара купила участок земли на Хийумаа, где планируют построить свое гнездо. Но нет худа без добра. В разговоре с Ану Микк заявил, что обнаружил вредителей в лесу, растущем на его земле. «Я посоветовался со школьными учителями, и он подтвердил, что у нас действительно возникла небольшая проблема. Я бы этого не заметил, если бы не учился в садоводческой школе», - говорит он, передает Elu24.

«Мы подумали, что из этого выйдет хороший проект. Таня занимается тем, что находится внутри сада, а я - тем, что снаружи. Конечно, это займет пару лет в случае, если мы закончим эту школу», - объясняет Микк причины покупки недвижимости.