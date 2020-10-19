ВИДЕО ⟩ Первый снег: на север Эстонии пришла зима

Тропы здоровья в Кырвемаа сегодня утром были покрыты первым снегом, пишет Elu24. Кажется, что осень закончилась, а зима вступает в свои права.
Неужели пришла пора доставить коньки и санки, а также менять летнюю резину на зимнюю?
Пока рано. Синоптики не обещают зимней погоды на этой неделе. Ночная температура может опускаться ниже нуля, но дневная останется плюсовой. И довольно теплой: на островах и на восточном побережье может быть до 15 тепла, в других районах до +8.
Самым холодным день 19 октября был в Таллинне в 1976 году, когда дневная температура упала до -9,5°C. А самым теплым этот день был в 1863 году - температура достигла +17,0°C.