Пн, 19.10.2020
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ВИДЕО ⟩ Первый снег: на север Эстонии пришла зима

За ночь снег плотно покрыл землю в Кырвемаа

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist / Kõrvemaa

Тропы здоровья в Кырвемаа сегодня утром были покрыты первым снегом, пишет Elu24. Кажется, что осень закончилась, а зима вступает в свои права. 

Неужели пришла пора доставить коньки и санки, а также менять летнюю резину на зимнюю? 

Пока рано. Синоптики не обещают зимней погоды на этой неделе. Ночная температура может опускаться ниже нуля, но дневная останется плюсовой. И довольно теплой: на островах и на восточном побережье может быть до 15 тепла, в других районах до +8.

Самым холодным день 19 октября был в Таллинне в 1976 году, когда дневная температура упала до -9,5°C. А самым теплым этот день был в 1863 году - температура достигла +17,0°C. 

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