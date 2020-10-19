КАКОЙ УЖАС! ⟩ Раскрыт истинный смысл любимых сказок, о котором и взрослым лучше не знать

Филолог из Москвы Ульяна Нижинская родилась в Сызрани. Именно там она впервые погрузилась в сказочный мир и с тех пор не покидает его. Девушка получает заряд вдохновения от того, что находит скрытые смыслы в народных сказаниях для детей. Но есть одно «но»: Ульяна уверена, что детям о её находках лучше не знать.

Баба-яга