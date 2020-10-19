Филолог из Москвы раскрыла истинный смысл любимых сказок, о котором и взрослым лучше не знать

Девушка-филолог находит в детских сказках скрытый смысл, о котором нельзя рассказывать детям, пишет Лайф.
Филолог из Москвы Ульяна Нижинская родилась в Сызрани. Именно там она впервые погрузилась в сказочный мир и с тех пор не покидает его. Девушка получает заряд вдохновения от того, что находит скрытые смыслы в народных сказаниях для детей. Но есть одно «но»: Ульяна уверена, что детям о её находках лучше не знать.
Баба-яга
Главная злодейка русских сказок, если помните, всё время пыталась зажарить кого-то в печи. Каннибализм? Ни в коем случае! Но правда вас тоже не утешит. У наших предков существовал ритуал «перепекания», когда недоношенных детей относили бабке-повитухе. Что она с ними делала, думаем, догадываетесь.
Русалка
«Там чудеса: там леший бродит, русалка на ветвях сидит», — писал Александр Сергеевич Пушкин. Русалки на Руси действительно не были дочерьми морского царя, как у Андерсена. Они были воплощением душ людей, которые умерли не своей смертью.
Царевна Несмеяна
Оказывается, с помощью смеха на Руси старались задобрить богов во время посевных работ. Считалось, что неурожай — результат того, что кто-то не смеялся во время таких ритуалов. Отсюда и появился образ царевны Несмеяны, которую люди всячески стараются задобрить и развеселить.
Избушка на курьих ножках
Финно-угорские племена — вечные соседи русичей. Именно у них был подсмотрен обряд захоронений мёртвых людей. В традиции финно-угорцев было строить дома, которые ставились над землёй на подпорки. В них оставляли покойников. На Руси, правда, обряд не стали копировать, но он нашёл странную интерпретацию в фольклоре.
Кащей Бессмертный
Сейчас каждый школьник скажет: Джоан Роллинг скопировала образ Волан-де-Морта из русских сказок. Идея уязвимости в каком-то предмете действительно в «Гарри Поттере» была изящно вплетена в сюжет про крестражи. Но и русские люди не сами придумали заточать чью-то душу в какой-то предмет. Эту идею подсмотрели в обрядах шаманов, которые таким образом выполняли заказ знатных людей, пытавшихся обессмертить себя.