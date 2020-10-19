Доступны в Эстонии ⟩ Униженная девушка: эти штаны из Zara могут вас выставить в неловком свете

«Пожалуйста, продолжайте смотреть, если вы покупаете одежду в магазине Zara», - начинает девушка рассказывать в своем видео TikTok, а затем говорит о том, как брюки, которые она купила в Zara, поставили ее в неловкое положение. «Я надела эти штаны, когда ходила на ужин с семьей. Слава богу, что со мной была только семья. Потому что, когда я выходил из ресторана, моя сестра уронила телефон, и когда я начала подбирать его, случилось это...», - раскрыла девушка предысторию, прежде чем воспроизвести ситуацию, делится портал Elu24.