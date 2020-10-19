Доступны в Эстонии ⟩ Униженная девушка: эти штаны из Zara могут вас выставить в неловком свете

Униженная девушка предупреждает покупателей о штанах из магазина Zara из искусственной кожи, которые издают забавный звук, как если бы владелец выпустил газы.
Веселое видео стало вирусным в сети, где Джулия, пользователь TikTok из Нью-Йорка, демонстрирует свою недавнюю покупку.
«Пожалуйста, продолжайте смотреть, если вы покупаете одежду в магазине Zara», - начинает девушка рассказывать в своем видео TikTok, а затем говорит о том, как брюки, которые она купила в Zara, поставили ее в неловкое положение. «Я надела эти штаны, когда ходила на ужин с семьей. Слава богу, что со мной была только семья. Потому что, когда я выходил из ресторана, моя сестра уронила телефон, и когда я начала подбирать его, случилось это...», - раскрыла девушка предысторию, прежде чем воспроизвести ситуацию, делится портал Elu24.
Джулия продемонстрировала на видео, каким образом можно услышать «пердящий звук». А именно, когда садишься в брюках Zara, которые, кстати, также продаются в Эстонии и стоят 39,95 евро.
Девушка предупреждает, что, если кто-то хочет купить эти брюки, таких движений следует избегать.
Смотрите видео и послушайте эту трель штанов:
@julialennaaa
Save yourself because I couldn’t 😭 ##zara ##leatherpants ##Boo ##funny ##embarrased ##storytime♬ original sound - Julia