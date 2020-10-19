ВИДЕО ⟩ Талантливый актер из Копли переключился с Баскова на Малахова

В субботу вышел свежий выпуск шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» и главным героем программы стал Николай Басков, отметивший свой день рождения - две 4-ки. В передаче появился и герой свежего клипа Баскова - Дмитрий Пчела - известный в России актер, переехавший в 2009 году в РФ из Таллинна.
В шоу «Привет, Андрей!» - вечер сюрпризов для Николая Баскова. Друзья и коллеги - Игорь Крутой, Анастасия Волочкова, Дмитрий Губерниев, Любовь Успенская - пришли поздравить золотой голос России с днем рождения.
Знаменитые гости вместе с ведущим Андреем Малаховым обсуждают только хорошие новости, вспоминают самые приятные события и делятся друг с другом исключительно оптимизмом. Круг тем – разнообразный, формат – непредсказуемый. Теплая атмосфера и песни – обязательны! В субботу вечером в студии программы «Привет, Андрей!» – всё, чем запомнилась прошедшая неделя, неожиданные признания гостей, приятные воспоминания и ставшие сенсацией ролики из Интернета.
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