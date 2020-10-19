ВИДЕО ⟩ Талантливый актер из Копли переключился с Баскова на Малахова

В субботу вышел свежий выпуск шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» и главным героем программы стал Николай Басков, отметивший свой день рождения - две 4-ки. В передаче появился и герой свежего клипа Баскова - Дмитрий Пчела - известный в России актер, переехавший в 2009 году в РФ из Таллинна.