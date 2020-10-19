ВИДЕО ⟩ Будет ли Рождество счастливым: Санта Клаус уходит в корона-отпуск, а в Эстонии уже выкидывают гирлянды

Приближается Рождество. Однако деревня Санта-Клауса на севере Финляндии непривычно пуста. Обычно в это время года сюда уже начинают устремляться потоки туристов со всего мира. Но в этом году коррективы внесла пандемия.

Маленькие посетители деревни Рованиеми всерьёз обеспокоены тем, что в этом году Санта-Клаус решит соблюсти социальную дистанцию и ограничится только поздравлениями через Интернет.

«Будет сложно, как я тогда получу подарки? Рождество нельзя отменять», 6

- делится Кианна, 8-летняя жительница Финляндии.

- сетует 6-летний Эдвин.

Карантинные меры, которые ввела Финляндия, – среди самых жёстких в Европе. Несмотря на то, что уровень заболеваемости в стране достаточно невысокий, большинству иностранцев въезд всё равно закрыт. Те же, кто приезжает, должны две недели провести в самоизоляции.

Тем временем, местные компании, которые зарабатывают на туристах, уже подсчитывают убытки. В Рованиеми и окрестности приезжают, чтобы посмотреть на Санта-Клауса и северное сияние, а также отправиться на снежное сафари. Но пока посетителей очень мало. Так, в августе число иностранных гостей сократилось на 78% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишет портал NTDTV.

«Для местных компаний, определённо, Рождество оказалось под угрозой. Само Рождество-то наступит, но вопрос в том, будет ли оно счастливым», 6

- говорит Санна Карккаинен, глава туристического управления Рованиеми

Представитель компании, которая предлагает путешествия на снегоходах и купание в проруби, говорит, что бронирований в этом году будет на 50-80% меньше, чем в прошлом. Он считает карантинные ограничения слишком жёсткими.

«Ситуация с COVID ухудшается. При этом мы можем обслуживать клиентов из Финляндии, где заболевших примерно столько же, сколько и в других странах, но мы не можем обслуживать людей из других стран. Это бессмысленно», - рассказывает Антти Антикайнен, директор по продажам Safarctica.

Работники индустрии надеются, что правительство пересмотрит ограничения на путешествия. При этом власти наоборот планируют ужесточить меры, поскольку Европу захлестнула вторая волна эпидемии.

Интересно, что российский Дед Мороз даже и не думает уходить в отпуск из-за угрозы пандемии. Так например, в его официальной группе в "Вконтакте" можно увидеть подобную рекламу:

Реклама призывающая посетить Великий Устюг, где живет российский Дед Мороз. ФОТО: Скриншот с сайта

Видать Дедушке Морозу все нипочем! Магия и волшебство справится со всем и с коронавирусом тоже.