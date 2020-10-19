ФОТО ⟩ Странная находка на заснеженной помойке напомнила таллиннцу о приближении Рождества

А вы когда-нибудь раньше находили на помойке мигающие огоньки? Тем более в первый снежный день в эстонской столице! А нашему читателю в понедельник удалось заснять на помойке необычную картину - мороз, и снег, и зажигающие огоньки, почти как в песне группы «Фабрика».
Судя по всему, на одну из ласнамяэских помоек приземлился неопознанный летающий объект, но нам кажется, это был светящийся шарик, наполненный гелием, но кто-то его выпустил и он нашел свое пристанище прямо на крышке таллиннской помойки. Огоньки после такого полета не перестали мигать, а вот самому шарику пришла крышка. Благодаря такому удачному стечению обстоятельств окружающая среда в этот раз не пострадала. А вы можете представить, сколько килограммов такого мусора ежегодно можно отыскать в разных уголках планеты Земля? Китайские фонарики, воздушные шарики - эти вещи в последние годы всё чаще можно обнаружить в самых неожиданных местах. И ученые, и защитники природы уже давно бьют тревогу.
Мы постараемся сегодня не принимать всё близко к сердцу и просто посмотрим, как в понедельник с утра пораньше зажигали огоньки на одной из столичных помоек, которую незадолго до этого припорошило снегом. Дорогие читатели, поберегите ваши елки и гирлянды, ведь Рождество совсем не за горами.
Смотрите фото!