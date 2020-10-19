ФОТО ⟩ Странная находка на заснеженной помойке напомнила таллиннцу о приближении Рождества

Судя по всему, на одну из ласнамяэских помоек приземлился неопознанный летающий объект, но нам кажется, это был светящийся шарик, наполненный гелием, но кто-то его выпустил и он нашел свое пристанище прямо на крышке таллиннской помойки. Огоньки после такого полета не перестали мигать, а вот самому шарику пришла крышка. Благодаря такому удачному стечению обстоятельств окружающая среда в этот раз не пострадала. А вы можете представить, сколько килограммов такого мусора ежегодно можно отыскать в разных уголках планеты Земля? Китайские фонарики, воздушные шарики - эти вещи в последние годы всё чаще можно обнаружить в самых неожиданных местах. И ученые, и защитники природы уже давно бьют тревогу.